Велика Африка, а отступать некуда-3

В ночь на 29 июля в здании «Экспофорума» в Петербурге прошла едва ли не главная встреча этих дней. Владимир Путин поговорил с несколькими африканскими лидерами за Украину. Большую часть встречи журналисты не увидели, но того, что увидели, считает специальный корреспондент «Ъ» АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ, достаточно, чтобы все понять насчет ее перспектив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ЮАР Сирил Рамафоса докладывал от Африки

Фото: Михаил Метцель / фотохост-агентство ТАСС Президент ЮАР Сирил Рамафоса докладывал от Африки

Фото: Михаил Метцель / фотохост-агентство ТАСС

Ожидание встречи с африканскими президентами «по украинской проблематике» для журналистов было, без преувеличения, изнурительным. Дело шло к полуночи, когда она наконец стартовала. А рабочий день начался, чтобы было понятно, в семь утра. Ну и ясно, что главы государств тоже все это время не бездельничали. Один рабочий завтрак у них сменялся другим.

А журналистам оставалось тихо курить в сторонке. Но не так уж тихо, с другой стороны. Была все-таки возможность выйти покурить из зала ожидания в зоне саммита. Да, не надо драматизировать, была одна такая дверь во дворик... Ее, впрочем, быстро сломали, доводчик расшибли еще в обед. Люди, которые пришли чинить его, сетовали, что во время Петербургского международного экономического форума чинили три раза. Но на этот раз они решили проблему радикально: заперли дверь на ключ. Каково же было их удивление, когда они пришли проверить, все ли не работает как надо, и обнаружили, что дверь открыта. А просто курить по-прежнему людям очень хотелось. Вернее, журналистам.

Между тем «Экспофорум» обезлюдел и померк. В пассаже (так высокопарно тут называют широкий длинный коридор, из которого есть выходы в павильоны F и H) время от времени раздавалось лишь шарканье чьих-то полуживых ног. Это организаторы пытались совершить героический последний обход своих полутемных владений (мимо мерцающего тусклым светом, мрачноватого, в стиле «саспенс», макета завода СПГ метров 15 на 25, которым на форуме обозначилась компания НОВАТЭК, и вовсе никто, по-моему, не рисковал ходить поодиночке даже днем).

Не то в зоне саммита. Здесь, в зале пленарных заседаний, в 23:00 стало светло.

Появились люди и расселись за круглым столом. День, который должен был заканчиваться, похоже, только начинался. Это в конце концов было на самом деле едва ли не главное событие саммита.

Вошли все те же: председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани, президент Египета Абдельфаттах Сиси, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Сенегала Макки Салл, президент Уганды Йовери Кагута Мусевени, президент ЮАР Сирил Рамафоса, министр иностранных дел и международного сотрудничества Республики Замбии Стэнли Какубо (президент Замбии не смог долететь до Петербурга, но был, говорят, из тех, кто очень хотел).

На этом саммите как-то забылось уже вообще про ковид. Только нужен по-прежнему один ПЦР-тест на каждый день, он подгружается к беджу, и ты триумфально проходишь рамки; но и тест воспринимается как формальность, я не слышал, чтобы кого-то отстранили из-за положительной пробы, хоть, может, и есть такие).

Но все-таки господин Путин не забыл, как выяснилось (хотя и по его поведению в последние дни не скажешь, что помнит). То есть он взял стоящий перед ним на столе 50-миллиграммовый флакон октенисепта и под столом, чтобы не бросалось в глаза, побрызгал и протер салфеткой руки. Может, он имел виды на фрукты и какие-то легкие закуски, стоявшие на столе перед каждым из участников встречи. Но, видимо, быстро раздумал.

— Dear friends! Are you ready? – заявил Владимир Путин на языке недружественных стран. Друзья были готовы. И даже как-то свежи, что уж совсем невозможно было ничем объяснить.

Президенту ЮАР Сирилу Рамофосе господин Путин припомнил его замечание насчет того, что «мы против госпереворотов».

Господин Путин превратил ту фразу в пас самому себе:

— И я с этим полностью согласен! Мы тоже! Но вторая проблема, которая привела к сегодняшнему кризису, – это как раз госпереворот на Украине в 2014 году!

Далее последовала история украинского госпереворота, которая у Владимира Путина получается даже лучше других: все формулировки лучше и раньше других отточены временем.

Впрочем, и остальные истории тоже. Про то, например, что Россия действовала в полном соответствии с уставом ООН:

— После госпереворота в 2014 году украинские власти начали боевые действия, по сути, против части своего народа, применяя авиацию, тяжелую технику, танки против тех, кто не согласился с государственным переворотом, поддержанным Западом в 2014 году. Таким образом, Запад и начал войну на Украине. Именно так все и было! И отрицать это невозможно.

История про Минские соглашения теперь тоже сжалась до нескольких предложений:

— Мы со своей стороны сделали все, чтобы урегулировать этот кризис мирным путем, подписав, поучаствовав в подписании так называемых Минских соглашений, которые киевские власти пустили под откос, не выполнили из этих договоренностей при поддержке Запада ни-че-го! – по складам высказался российский президент.— Вообще ничего не сделали! И более того, позднее объявили о том, что они и не будут выполнять эти соглашения!

Следующей была история независимости новых территорий, тоже многократно исправленная и дополненная самим Владимиром Путиным в его многочисленных выступлениях:

— Мы были вынуждены признать независимость отдельных территорий – а мы в течение восьми лет не признавали независимость этих вновь образованных республик. Восемь лет пытались добиться мирного урегулирования! Итак, мы признали независимость, подписали с этими вновь образованными государствами договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи – все в рамках устава ООН – и в рамках этих договоров ответили на их призыв о помощи, и это в полном соответствии со статьей 51 устава ООН. Никаких нарушений устава ООН здесь нет!

Теперь должна была последовать история атаки на Украину 24 февраля 2022 года и история присоединения новых территорий к России – но почему-то, сразу скажу, не последовали. Возможно, Владимир Путин хотел, но просто забыл упомянуть про это.

Подход к мирному урегулированию конфликта, как я понял, импонирует российскому президенту:

— Ваши идеи по урегулированию, как я уже сказал, мы внимательным образом рассмотрели. Это, к слову, перекликается и с положениями представленного в феврале Китайской Народной Республикой мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины, — сказал он.

То есть африканцам не следовало подчеркивать свою уникальность в миротворческих попытках, давал он понять. Вон еще какая страна все то же самое делает. Даже больше миллиарда людей живет, чем у вас на всем материке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин в полночь дал рабочий обед в честь африканской делегации

Фото: Михаил Метцель / фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин в полночь дал рабочий обед в честь африканской делегации

Фото: Михаил Метцель / фотохост-агентство ТАСС

— Напомню, что, как я и говорил об этом на нашей предыдущей встрече в Петербурге, фактически был согласован проект договора (о перемирии. – А.К.), но после отвода наших войск из-под Киева – а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, – киевские власти отказались от всех прежних договоренностей! Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне!

В Киеве вряд ли будут с этим спорить, потому что слова о необходимости вывести войска из-под Киева действительно звучали. А в Москве вряд ли будут спорить с тем, что вывести войска так или иначе пришлось бы – хотя бы из-за угрозы окружения.

— Продвижение инфраструктуры военного блока, который к нам настроен фактически враждебно, к нашим границам неприемлемо, — предсказуемо заключил господин Путин.

Сирил Рамофоса как вдохновитель переговорного процесса выступил от имени всех африканских лидеров.

— Хотели бы поблагодарить вас за то, что вы обрисовали вопросы, которые стоят на повестке дня. Вы несколько недель тому назад также выступили с короткой презентацией, с таким обзором, когда мы приезжали на встречу с вами,— Сирил Рамофоса таким образом напомнил, что Владимир Путин все это уже говорил.

— Перед тем, как встретиться с вами, мы были на встрече с президентом Зеленским (еще в июне.– А.К.). Мы сказали тогда, что мы, возможно, единственная группа, которая может разговаривать с обеими сторонами, и Вы сами это подтвердили.

Тут Владимир Путин очень энергично кивнул. Действительно, Си Цзиньпинь не готов постоянно или хотя бы регулярно ездить в Киев, да и в Москву тоже.

— Какие бы сложности не возникали на Африканском континенте – например, сейчас в случае с Нигером, где произошел переворот, – мы, Африканский союз, и все африканские страны в целом поддерживаем мир! – заявил президент ЮАР, и вот это выглядело не очень убедительно.

Можно ведь сказать, что им бы сначала со своими войнами и переворотами у себя на континенте разобраться, прежде чем чужие прекращать.

Сирил Рамофоса уже несколько раз отметил, как ему приятно, что Владимир Путин разделяет многие позиции африканских лидеров.

Он старался быть очень дипломатичным и красноречивым.

— Мы как африканские страны решительно поддерживаем принципы соблюдения Устава Организации объединенных наций. Мы полагаем, что эти принципы должны соблюдаться, и нам очень приятно, что вы только что сказали, что разделяете ту же самую позицию! Приятно также было услышать, что наши идеи перекликаются с вашими и что они совпадают с теми идеями, которые выдвигались и другими сторонами, в частности, Китаем!

Сирилу Рамофосе было все приятней и приятней.

— Господин президент,— продолжал он,— сегодня вечером нам будет очень интересно, приятно послушать вашу реакцию на ряд тех предложений, которые были выдвинуты нами в рамках закрытой сессии (да, точно, там, где предлагали горячий завтрак; она продолжалась дольше всего. – А.К.). Нам также приятно и то, что вы лично сказали, что вы тщательно изучали, рассматривали те предложения, которые были выдвинуты семью африканскими странами. Это вселяет в меня большую уверенность, и я надеюсь, что в рамках закрытого заседания Вы расскажете нам о вашей реакции.

Между тем Сирил Рамофоса потихоньку вынуждал Владимира Путина реагировать на их предложения, а не только повторять свои.

— Мы предлагали реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорили о необходимости открытия Черного моря, мы говорили, что хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков,— произнес президент ЮАР.— И мы сюда пришли не для того, чтобы просить какие-то дары для Африканского континента!

И вот это прозвучало неожиданно громко. И куда девалась вся дипломатичность Сирила Рамофосы. Судя по всему, он был раздражен тем, что Владимир Путин решил компенсировать недопоставки украинского зерна российским. Может, посчитал это уловкой (А как на самом деле?), которая с ним не пройдет.

Но, похоже, президент ЮАР и сам почувствовал, что это перебор:

— Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями (Да, их спросить бы, уловка это или спасение. – А.К.). Мы с большим уважением относимся к этому. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача – добиться каких-то поставок такого характера!

Хотелось уже даже как-то успокоить его, никто и не думает, что это ваша задача такая.

— Мы прибыли сюда, господин президент, для того, чтобы послушать вас, узнать, какова ваша реакция на некоторые из выдвинутых нами предложений! – закончил свое пламенное выступление Сирил Рамофоса.— Еще раз благодарю вас! Нам будет очень интересно послушать вашу реакцию на некоторые из поднятых вопросов в рамках закрытого заседания!

Послушали они уже за полночь.

Хотя реакция была понятна сразу после ПМЭФ, когда они встретились здесь же, в Петербурге.

Приходите еще.

Примерно такая реакция.