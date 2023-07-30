Пресс-конференция Путина по итогам саммита Россия—Африка. Главное

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию после окончания саммита Россия—Африка, на которой ответил на вопросы журналистов и сделал ряд заявлений. Ответы президента об атмосфере саммита, о зерновой сделке, контрнаступлении ВСУ и перспективах нового 1937-го года — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О саммите Россия—Африка
- Ведущий голос и автомат Калашникова — гораздо эффективнее было, в то время. Поэтому все помнят о нашей конкретной помощи странам Африки в борьбе за их освобождение.
- Африканские друзья не просят каких-то подачек, не было ни одной прямой просьбы, все стараются найти взаимоинтересные проекты.
- В целом африканский континент настроен к России дружественно и положительно, атмосфера на саммите была раскованной, очень дружеской.
Об африканской мирной миссии по Украине
- Ряд пунктов из инициативы Африки труднореализуемые, например, прекращение огня, но Украина в атаке, к нам за этим трудно обращаться. Россия не может выполнить пункт о прекращении огня за Украину, ведь именно Киев пытается наступать.
- Положения мирной инициативы Африки реализуются, например обмен пленными, вопросы гуманитарного характера.
- Африканская, как и китайская, и другие инициативы по украинскому урегулированию могут быть положены в основу мирных процессов.
О возвращении в зерновую сделку и поставках зерна Африке:
- Когда мы объявили о выходе из зерновой сделки, цены на мировом рынке немного подросли, значит наши компании больше заработают, мы получим больше налогов, частичкой этого дохода поделимся с беднейшими странами.
- Сначала исполните наши требования, а потом мы вернемся в зерновую сделку.
- Готовность России поставлять зерно в Африку бесплатно никак не связана с темой африканской мирной миссии по Украине.
- Бесплатные поставки зерна Россией в беднейшие страны Африки начнутся не прямо завтра, а в течение 3-4 месяцев.
О контрнаступлении ВСУ:
- С 4 июня Украина потеряла 415 танков, а 2/3 потерянной в боях техники — западная.
- Украинские войска везде, где пытались наступать, остановлены и отброшены.
- Активных действий сейчас в зоне СВО не наблюдается, но противник несет большие потери.
- ВСУ изменили тактику в связи с потерями бронетехники, они только подвозят живую силу.
- Не считаю своим делом управление войсками, не получаю доклады ежечасно, но несколько раз в день связываюсь с Минобороны, с конкретными подразделениями.
- Войска РФ в зоне ответственности генерала Мордвичева не только отбили атаки ВСУ, но и наступают.
Об обвинениях в похищении детей с Украины:
- История с похищением детей с Украины якобы Россией раздута, была попытка спасения из детских домов, что оставлять их там. Никаких проблем с возвращением детей родственникам на Украину нет.
Об отношениях с Турцией:
- Тема газового хаба в Турции остается на повестке дня. Договорились созвониться с Эрдоганом в среду.
- Россия не собирается хранить газ в огромных количествах в Турции, это место электронной площадки для торговли им.
- Мы с Эрдоганом договаривались о том, что мы увидимся: или он к нам приедет, или я к нему съезжу.
О передаче Турцией Украине командиров признанного террористическим и запрещенного в РФ «Азова»:
- Договоренности были, других комментариев не будет.
- Азовцев мы меняли на наших летчиков, когда это в наших интересах, это надо делать, если нам это выгодно.
О возможности столкновения с НАТО в Сирии:
- Мы всегда готовы к любому сценарию, но у нас этого никто не хочет.. Но если кто-то захочет, мы готовы.
О передаче во временное управление иностранных активов:
- Новых решений не намечается, а случаи с «Балтикой» (принадлежит Carlsberg) и «Данон Россия» (Danone) были особыми. Мы ни у кого ничего не отбираем.
- То, что было, связано с тем, что менеджмент этих компаний пытался оказывать давление на российских граждан, своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции.
О возможности нового 1937-го года:
- У нас 2023-й год, и Россия находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом.
Об арестах социолога Бориса Кагарлицкого (признан иностранным агентом), режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук:
- Я фамилии эти слышу первый раз и не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали. Может быть, они и не заслуживают того, как с ними поступили.
Об отмене визита на саммит БРИКС в ЮАР:
- Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание в России здесь и сейчас.
- На саммите БРИКС буду участвовать в режиме видеоконференции, о формате участия в G20 в Индии еще не думал.
Об ударах по Крымскому мосту и безопасности:
- Получил планы о повышении мер безопасности, надеюсь, это будет надежно. Когда реализуют предложения по защите Крымского моста, это будет видно, это физические меры.
- Россия ударила по местам, где производились беспилотники, которыми Киев бил по Крымскому мосту.
О ситуации на Украине:
- Мобилизационный ресурс у Украины иссякает, заканчивается, работать там уже некому, все мобилизованы.
- Угрозу нацбезопасности Украины со стороны Польши видим, России — нет.
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