Пресс-конференция Путина по итогам саммита Россия—Африка. Главное

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию после окончания саммита Россия—Африка, на которой ответил на вопросы журналистов и сделал ряд заявлений. Ответы президента об атмосфере саммита, о зерновой сделке, контрнаступлении ВСУ и перспективах нового 1937-го года — в подборке «Ъ».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ведущий голос и автомат Калашникова — гораздо эффективнее было, в то время. Поэтому все помнят о нашей конкретной помощи странам Африки в борьбе за их освобождение.

Африканские друзья не просят каких-то подачек, не было ни одной прямой просьбы, все стараются найти взаимоинтересные проекты.

В целом африканский континент настроен к России дружественно и положительно, атмосфера на саммите была раскованной, очень дружеской.

Об африканской мирной миссии по Украине

Ряд пунктов из инициативы Африки труднореализуемые, например, прекращение огня, но Украина в атаке, к нам за этим трудно обращаться. Россия не может выполнить пункт о прекращении огня за Украину, ведь именно Киев пытается наступать.

Положения мирной инициативы Африки реализуются, например обмен пленными, вопросы гуманитарного характера.

Африканская, как и китайская, и другие инициативы по украинскому урегулированию могут быть положены в основу мирных процессов.

О возвращении в зерновую сделку и поставках зерна Африке:

Когда мы объявили о выходе из зерновой сделки, цены на мировом рынке немного подросли, значит наши компании больше заработают, мы получим больше налогов, частичкой этого дохода поделимся с беднейшими странами.

Сначала исполните наши требования, а потом мы вернемся в зерновую сделку.

Готовность России поставлять зерно в Африку бесплатно никак не связана с темой африканской мирной миссии по Украине.

Бесплатные поставки зерна Россией в беднейшие страны Африки начнутся не прямо завтра, а в течение 3-4 месяцев.

О контрнаступлении ВСУ:

С 4 июня Украина потеряла 415 танков, а 2/3 потерянной в боях техники — западная.

Украинские войска везде, где пытались наступать, остановлены и отброшены.

Активных действий сейчас в зоне СВО не наблюдается, но противник несет большие потери.

ВСУ изменили тактику в связи с потерями бронетехники, они только подвозят живую силу.

Не считаю своим делом управление войсками, не получаю доклады ежечасно, но несколько раз в день связываюсь с Минобороны, с конкретными подразделениями.

Войска РФ в зоне ответственности генерала Мордвичева не только отбили атаки ВСУ, но и наступают.

Об обвинениях в похищении детей с Украины:

История с похищением детей с Украины якобы Россией раздута, была попытка спасения из детских домов, что оставлять их там. Никаких проблем с возвращением детей родственникам на Украину нет.

Об отношениях с Турцией:

Тема газового хаба в Турции остается на повестке дня. Договорились созвониться с Эрдоганом в среду.

Россия не собирается хранить газ в огромных количествах в Турции, это место электронной площадки для торговли им.

Мы с Эрдоганом договаривались о том, что мы увидимся: или он к нам приедет, или я к нему съезжу.

О передаче Турцией Украине командиров признанного террористическим и запрещенного в РФ «Азова»:

Договоренности были, других комментариев не будет.

Азовцев мы меняли на наших летчиков, когда это в наших интересах, это надо делать, если нам это выгодно.

О возможности столкновения с НАТО в Сирии:

Мы всегда готовы к любому сценарию, но у нас этого никто не хочет.. Но если кто-то захочет, мы готовы.

О передаче во временное управление иностранных активов:

Новых решений не намечается, а случаи с «Балтикой» (принадлежит Carlsberg) и «Данон Россия» (Danone) были особыми. Мы ни у кого ничего не отбираем.

То, что было, связано с тем, что менеджмент этих компаний пытался оказывать давление на российских граждан, своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции.

О возможности нового 1937-го года:

У нас 2023-й год, и Россия находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом.

Об арестах социолога Бориса Кагарлицкого (признан иностранным агентом), режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук:

Я фамилии эти слышу первый раз и не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали. Может быть, они и не заслуживают того, как с ними поступили.

Об отмене визита на саммит БРИКС в ЮАР:

Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание в России здесь и сейчас.

На саммите БРИКС буду участвовать в режиме видеоконференции, о формате участия в G20 в Индии еще не думал.

Об ударах по Крымскому мосту и безопасности:

Получил планы о повышении мер безопасности, надеюсь, это будет надежно. Когда реализуют предложения по защите Крымского моста, это будет видно, это физические меры.

Россия ударила по местам, где производились беспилотники, которыми Киев бил по Крымскому мосту.

О ситуации на Украине: