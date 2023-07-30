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Пресс-конференция Путина по итогам саммита Россия—Африка. Главное

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию после окончания саммита Россия—Африка, на которой ответил на вопросы журналистов и сделал ряд заявлений. Ответы президента об атмосфере саммита, о зерновой сделке, контрнаступлении ВСУ и перспективах нового 1937-го года — в подборке «Ъ».

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О саммите Россия—Африка

  • Ведущий голос и автомат Калашникова — гораздо эффективнее было, в то время. Поэтому все помнят о нашей конкретной помощи странам Африки в борьбе за их освобождение.
  • Африканские друзья не просят каких-то подачек, не было ни одной прямой просьбы, все стараются найти взаимоинтересные проекты.
  • В целом африканский континент настроен к России дружественно и положительно, атмосфера на саммите была раскованной, очень дружеской.

Об африканской мирной миссии по Украине

  • Ряд пунктов из инициативы Африки труднореализуемые, например, прекращение огня, но Украина в атаке, к нам за этим трудно обращаться. Россия не может выполнить пункт о прекращении огня за Украину, ведь именно Киев пытается наступать.
  • Положения мирной инициативы Африки реализуются, например обмен пленными, вопросы гуманитарного характера.
  • Африканская, как и китайская, и другие инициативы по украинскому урегулированию могут быть положены в основу мирных процессов.

О возвращении в зерновую сделку и поставках зерна Африке:

  • Когда мы объявили о выходе из зерновой сделки, цены на мировом рынке немного подросли, значит наши компании больше заработают, мы получим больше налогов, частичкой этого дохода поделимся с беднейшими странами.
  • Сначала исполните наши требования, а потом мы вернемся в зерновую сделку.
  • Готовность России поставлять зерно в Африку бесплатно никак не связана с темой африканской мирной миссии по Украине.
  • Бесплатные поставки зерна Россией в беднейшие страны Африки начнутся не прямо завтра, а в течение 3-4 месяцев.

О контрнаступлении ВСУ:

  • С 4 июня Украина потеряла 415 танков, а 2/3 потерянной в боях техники — западная.
  • Украинские войска везде, где пытались наступать, остановлены и отброшены.
  • Активных действий сейчас в зоне СВО не наблюдается, но противник несет большие потери.
  • ВСУ изменили тактику в связи с потерями бронетехники, они только подвозят живую силу.
  • Не считаю своим делом управление войсками, не получаю доклады ежечасно, но несколько раз в день связываюсь с Минобороны, с конкретными подразделениями.
  • Войска РФ в зоне ответственности генерала Мордвичева не только отбили атаки ВСУ, но и наступают.

Об обвинениях в похищении детей с Украины:

  • История с похищением детей с Украины якобы Россией раздута, была попытка спасения из детских домов, что оставлять их там. Никаких проблем с возвращением детей родственникам на Украину нет.

Об отношениях с Турцией:

  • Тема газового хаба в Турции остается на повестке дня. Договорились созвониться с Эрдоганом в среду.
  • Россия не собирается хранить газ в огромных количествах в Турции, это место электронной площадки для торговли им.
  • Мы с Эрдоганом договаривались о том, что мы увидимся: или он к нам приедет, или я к нему съезжу.

О передаче Турцией Украине командиров признанного террористическим и запрещенного в РФ «Азова»:

  • Договоренности были, других комментариев не будет.
  • Азовцев мы меняли на наших летчиков, когда это в наших интересах, это надо делать, если нам это выгодно.

О возможности столкновения с НАТО в Сирии:

  • Мы всегда готовы к любому сценарию, но у нас этого никто не хочет.. Но если кто-то захочет, мы готовы.

О передаче во временное управление иностранных активов:

  • Новых решений не намечается, а случаи с «Балтикой» (принадлежит Carlsberg) и «Данон Россия» (Danone) были особыми. Мы ни у кого ничего не отбираем.
  • То, что было, связано с тем, что менеджмент этих компаний пытался оказывать давление на российских граждан, своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции.

О возможности нового 1937-го года:

  • У нас 2023-й год, и Россия находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом.

Об арестах социолога Бориса Кагарлицкого (признан иностранным агентом), режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук:

  • Я фамилии эти слышу первый раз и не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали. Может быть, они и не заслуживают того, как с ними поступили.

Об отмене визита на саммит БРИКС в ЮАР:

  • Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание в России здесь и сейчас.
  • На саммите БРИКС буду участвовать в режиме видеоконференции, о формате участия в G20 в Индии еще не думал.

Об ударах по Крымскому мосту и безопасности:

  • Получил планы о повышении мер безопасности, надеюсь, это будет надежно. Когда реализуют предложения по защите Крымского моста, это будет видно, это физические меры.
  • Россия ударила по местам, где производились беспилотники, которыми Киев бил по Крымскому мосту.

О ситуации на Украине:

  • Мобилизационный ресурс у Украины иссякает, заканчивается, работать там уже некому, все мобилизованы.
  • Угрозу нацбезопасности Украины со стороны Польши видим, России — нет.

Фотогалерея

Саммит Россия—Африка

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Совместно с саммитом открылся экономический и гуманитарный форум Россия — Африка

Совместно с саммитом открылся экономический и гуманитарный форум Россия — Африка

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участники форума на выставке сельскохозяйственной техники

Участники форума на выставке сельскохозяйственной техники

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Представитель посольства Гвинеи Жак Лама в футболке с изображениями президента России Владимира Путина

Представитель посольства Гвинеи Жак Лама в футболке с изображениями президента России Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На форуме была организована выставка вооружения

На форуме была организована выставка вооружения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Священнослужители около стенда патриаршего экзархата Африки

Священнослужители около стенда патриаршего экзархата Африки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участник саммита на выставке вооружения

Участник саммита на выставке вооружения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин на саммите сообщил о намерении России открыть в Африке филиалы ведущих вузов страны

Президент Владимир Путин на саммите сообщил о намерении России открыть в Африке филиалы ведущих вузов страны

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участие в саммите подтвердили 49 стран

Участие в саммите подтвердили 49 стран

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участник саммита в холле конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Участник саммита в холле конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о готовности России предложить африканским странам стратегию в сфере спорта

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о готовности России предложить африканским странам стратегию в сфере спорта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава «Уралхима» Дмитрий Коняев на саммите заявил о намерении группы компаний «Уралхим-Уралкалий» поставить в Зимбабве и Нигерию гуманитарную партию удобрений

Глава «Уралхима» Дмитрий Коняев на саммите заявил о намерении группы компаний «Уралхим-Уралкалий» поставить в Зимбабве и Нигерию гуманитарную партию удобрений

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума на пленарном заседании

Участники форума на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Компания «Ростсельмаш» заявила о планах экспортировать в страны Африки 400 комбайнов и тракторов до 2028 года

Компания «Ростсельмаш» заявила о планах экспортировать в страны Африки 400 комбайнов и тракторов до 2028 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин пригласил африканских спортсменов принять участие в международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин пригласил африканских спортсменов принять участие в международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый саммит «Россия—Африка» прошел в 2019 году в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие»

Первый саммит «Россия—Африка» прошел в 2019 году в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на саммите анонсировал бесплатные поставки зерна странам Африки по 25-50 тыс. тонн &lt;BR>На фото слева направо: директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама, президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани

Президент России Владимир Путин на саммите анонсировал бесплатные поставки зерна странам Африки по 25-50 тыс. тонн
На фото слева направо: директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама, президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент банка ВТБ Андрей Костин (слева) и глава «Роснефти» Игорь Сечин (в центре)

Президент банка ВТБ Андрей Костин (слева) и глава «Роснефти» Игорь Сечин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: президент России Владимир Путин, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Слева направо: президент России Владимир Путин, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На первом саммите «Россия—Африка» было подписано более 50 соглашений на общую сумму 800 млрд руб.

На первом саммите «Россия—Африка» было подписано более 50 соглашений на общую сумму 800 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Совместно с саммитом открылся экономический и гуманитарный форум Россия — Африка

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участники форума на выставке сельскохозяйственной техники

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Представитель посольства Гвинеи Жак Лама в футболке с изображениями президента России Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На форуме была организована выставка вооружения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Священнослужители около стенда патриаршего экзархата Африки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участник саммита на выставке вооружения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин на саммите сообщил о намерении России открыть в Африке филиалы ведущих вузов страны

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участие в саммите подтвердили 49 стран

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участник саммита в холле конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о готовности России предложить африканским странам стратегию в сфере спорта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава «Уралхима» Дмитрий Коняев на саммите заявил о намерении группы компаний «Уралхим-Уралкалий» поставить в Зимбабве и Нигерию гуманитарную партию удобрений

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Компания «Ростсельмаш» заявила о планах экспортировать в страны Африки 400 комбайнов и тракторов до 2028 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин пригласил африканских спортсменов принять участие в международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый саммит «Россия—Африка» прошел в 2019 году в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на саммите анонсировал бесплатные поставки зерна странам Африки по 25-50 тыс. тонн
На фото слева направо: директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама, президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент банка ВТБ Андрей Костин (слева) и глава «Роснефти» Игорь Сечин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: президент России Владимир Путин, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На первом саммите «Россия—Африка» было подписано более 50 соглашений на общую сумму 800 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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