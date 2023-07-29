WSJ: Саудовская Аравия примет в начале августа саммит по Украине без России

Саудовская Аравия намерена провести в августе переговоры по Украине, пригласив западные государства, Украину и крупные развивающиеся страны, включая Индию и Бразилию. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатов, участвовавших в обсуждении.

На встречу, которую предполагается провести в Джидде 5 и 6 августа, приглашены 30 стран, включая Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию, но не Россия, пишет WSJ. Великобритания, Южная Африка, Польша и ЕС подтвердили свое участие в саммите, его также может посетить советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Мирные переговоры в Джидде будут направлены на то, чтобы заручиться международной поддержкой мирных требований Украины и подготовить почву для будущих переговоров между Москвой и Киевом, сообщает WSJ.

Среди государств, которые пытаются быть посредниками в урегулировании украинского кризиса,— Турция и страны Африки. В ночь на 29 июля в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин обсудил украинский вопрос с несколькими африканскими лидерами.

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Мария Федотова