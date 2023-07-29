Жара с последствиями

Зной на юге Европы спровоцировал забастовки рабочих. В одном из регионов даже пришлось закрыть ресторан McDonald’s. В итальянском городе Бари некоторым сотрудникам из-за жары потребовалась медицинская помощь. Более 100 их коллег отказались выходить на смену. На следующий день McDonald’s согласился временно закрыть один ресторан, вторая точка работала на доставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Remo Casilli/File Photo, Reuters Фото: Remo Casilli/File Photo, Reuters

Аномальная жара охватила большую часть Италии: на Сардинии температура достигала +48 градусов. В Калабрии и на Силиции вспыхнули лесные пожары. В центральной части страны температура начала снижаться. Тем временем власти ищут возможности компенсировать часть потерь бизнесу, говорит корреспондент “Ъ FM” в Риме Елена Пушкарская: «В Риме неделю так точно столбик термометра был на уровне +37…+38 градусов, а один раз поднимался до +40.

Самое плохое то, что температуры не понижались вечером. А еще хуже было южнее, особенно на островах. На Сицилии полыхали пожары. Были закрыты оба крупнейших аэропорта Катании и Палермо, что, безусловно, внесло еще больший хаос. Многие туристы не долетели до места назначения. Некоторые зоны уже могут делать заявку на статус чрезвычайного бедствия с соответствующими финансовыми выплатами.

В Италии есть такая мера выплат, как интегральные карты, когда простой выплачивается за счет социалки. Так вот правительство дало свое согласие на перевод ряда отраслей на эту интегральную карту. Что касается забастовок, они шли в своем режиме. В Риме протестовали транспортники, что никому не принесло большой радости. Были акции, чтобы раздавали воду, особенно тем, кто работает на улице. Рим живет — туристы есть. Как только стало чуть прохладнее, их высыпало совсем много.

Несколько дней назад были еще и жуткие ливни. По всему северу бушевали грозы, слетали крыши, были выкорчеваны деревья, даже есть погибшие. В последние дни к югу стал перемещаться холодный воздух, температура опустилась до нормальной для этого периода, до +32 градусов. Будет правительственное заседание, и примут меры. Должны перевести деньги в том числе на помощь авиакомпаниям и туристическому бизнесу».

В Греции, как ожидается, жара побьет 50-летний рекорд по продолжительности. Дневная температура в Афинах не опускается ниже +35 градусов более двух недель. По всей стране действуют предупреждения об угрозе возникновения пожаров, в том числе в Афинах. Из-за возгорания на острове Родос в прошлые выходные эвакуировали 30 тыс. человек. В некоторых районах власти запретили работать на открытом воздухе с 12:00 до 17:00, рассказывает корреспондент «РИА Новости» в Греции Геннадий Мельник:

«Вопреки запрету на работу на открытом воздухе с 12:00 до 17:00 в Халкиде скончался сотрудник службы доставки еды. Работал он без трудового договора. Хозяина таверны задержали на пару часов, но потом после объяснения его отпустили. 23 июля обрушился находящийся на ремонте мост возле Патры. Один человек погиб, порядка 12 пострадали. Обрушение произошло в жару. Начали поднимать вопрос, почему люди в это время были на работе, и компания заявила, что они не работали, а просто стояли на мосту.

Было очень много пожаров, начались они с 17 июля, за это время их было более 600. Как говорят местные власти, большинство из них рукотворные — по неосторожности либо поджоги. На этой неделе немножко поменьше. Основное влияние жара может оказать на животноводство, поскольку, как заявляли специалисты, удои падают наполовину. На производстве оливок это не скажется, говорят экспортеры, потому что они приспособлены к жаркой погоде. Но им угрожают пожары.

Также зной не отразится на виноделии — основная часть виноградников находится на большой высоте. И не повлиял он на туризм, отказов от туров не было. Люди просто стали меньше выходить из отелей и меньше ездить. Наверное, главное, что выстояла энергосистема. В 2021 году были большие блэкауты, а в этом если и были отключения, то на час-три и не везде».

На юге Испании температура на неделе поднималась выше +43 градусов, на северо-востоке, в Каталонии, достигала +45. Пожары вспыхнули на Канарских островах — пострадали жилые дома, 4 тыс. человек пришлось эвакуировать. При этом на турпотоке в Испанию погодные условия не отразились, говорит главный редактор издания Russian Spain Ольга Довгань:

«Наиболее серьезная ситуация в больших городах, таких как Мадрид и Барселона. В курортных эта жара практически не ощущается.

Власти делают предупреждения о красных уровнях опасности и необходимости потребления воды, чтобы днем люди не выходили. Но испанцы традиционно не выходят — у них сиеста. Воду в Испании по закону бесплатно выдают во всех пунктах общественного питания.

Лесные пожары — типичное явление для этого времени. Пожар был в Каталонии, на Канарах. Пострадало несколько тысяч гектаров, на островах были эвакуированы порядка 3 тыс. человек. Система борьбы с пожарами здесь очень развита, активно используется авиация. В Испании в год от тепловых ударов умирает 1-1,5 тыс. человек, но большая часть — пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями».

Российские туроператоры фиксируют единичные случаи отмен или переноса поездок из-за жары в странах Южной Европы. В первую очередь это коснулось греческих курортов Родос и Корфу, сообщили “Ъ FM” в Ассоциации туроператоров России. Там напомнили, что на фоне санкций число организованных туров из России в страны ЕС сильно сократилось.

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Елизавета Скобцова