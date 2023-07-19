Зарубежные СМИ: Как Европа противостоит аномальной жаре?

Аномальная жара установилась в Европе, ООН связывает это с изменением климата. Больницы Италии переполнены людьми, страдающими от болезней, вызванных экстремальной погодой. Новый пациент поступает каждые шесть минут — это самый высокий показатель с начала пандемии коронавируса. Схожая ситуация и в других странах южной Европы. Метеорологи говорят, что этот год может стать самым горячим за всю историю наблюдений. А климатологи призывают власти разработать план на случай глобальной катастрофы. В пример приводят сценарий из фантастического фильма «Сквозь снег», в котором для выживания был создан поезд со специальным микроклиматом. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters
Министерство здравоохранения Италии объявило «красную тревогу» в 23 городах, включая Рим, Флоренцию, Болонью, Палермо и Турин. Это значит, что жара стала угрозой не только для пожилых людей и детей, но для всего населения, независимо от возраста и состояния здоровья. The Guardian пишет, что власти выпустили циркуляр для отделений неотложной помощи. Рекомендовано установить «тепловые коды», чтобы расставить приоритеты, кому из пациентов оказывать помощь в первую очередь. Ситуация в больницах схожа с пиками пандемии коронавируса, когда персонала катастрофически не хватало.
Схожая ситуация в Греции, Франции, Испании. Причем нагревается не только земля, отмечает Bloomberg. По данным синоптического центра Испании, температура моря вокруг Пиренейского полуострова на два градуса выше среднего, а в некоторых частях Средиземного моря вода прогрелась до небывалых +28.
Reuters подчеркивает, что не только Европа, но и Америка задыхается от жары. Так, например, в Техасе спрос на электроэнергию достиг рекордных показателей во всех домовладениях и на предприятиях включили кондиционеры на полную мощность. Экстремальные последствия глобального потепления заставляют людей искать новое место для жизни.
The Associated Press подсчитал, что климатические изменения становятся причиной перемещения 20 млн человек ежегодно. Это создает нагрузку на экономики стран, которые принимают таких беженцев.
Но мировые элиты все еще недооценивают опасность, эту тему поднимает издание Politico. Спасением могла бы стать геоинженерия — концепция изменения образа жизни людей на всей планете ради сохранения климатического благополучия. Но власти не хотят финансировать подобные меры. Издание напоминает слова бывшего сенатора Джерри Макнерни о том, что в американском конгрессе большинство членов недостаточно образованы, чтобы понять, что может остановить глобальное потепление.
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Как жители разных стран спасаются от аномальной жары
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