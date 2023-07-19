Зарубежные СМИ: Как Европа противостоит аномальной жаре?

Аномальная жара установилась в Европе, ООН связывает это с изменением климата. Больницы Италии переполнены людьми, страдающими от болезней, вызванных экстремальной погодой. Новый пациент поступает каждые шесть минут — это самый высокий показатель с начала пандемии коронавируса. Схожая ситуация и в других странах южной Европы. Метеорологи говорят, что этот год может стать самым горячим за всю историю наблюдений. А климатологи призывают власти разработать план на случай глобальной катастрофы. В пример приводят сценарий из фантастического фильма «Сквозь снег», в котором для выживания был создан поезд со специальным микроклиматом. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

Министерство здравоохранения Италии объявило «красную тревогу» в 23 городах, включая Рим, Флоренцию, Болонью, Палермо и Турин. Это значит, что жара стала угрозой не только для пожилых людей и детей, но для всего населения, независимо от возраста и состояния здоровья. The Guardian пишет, что власти выпустили циркуляр для отделений неотложной помощи. Рекомендовано установить «тепловые коды», чтобы расставить приоритеты, кому из пациентов оказывать помощь в первую очередь. Ситуация в больницах схожа с пиками пандемии коронавируса, когда персонала катастрофически не хватало.

Схожая ситуация в Греции, Франции, Испании. Причем нагревается не только земля, отмечает Bloomberg. По данным синоптического центра Испании, температура моря вокруг Пиренейского полуострова на два градуса выше среднего, а в некоторых частях Средиземного моря вода прогрелась до небывалых +28.

Reuters подчеркивает, что не только Европа, но и Америка задыхается от жары. Так, например, в Техасе спрос на электроэнергию достиг рекордных показателей во всех домовладениях и на предприятиях включили кондиционеры на полную мощность. Экстремальные последствия глобального потепления заставляют людей искать новое место для жизни.

The Associated Press подсчитал, что климатические изменения становятся причиной перемещения 20 млн человек ежегодно. Это создает нагрузку на экономики стран, которые принимают таких беженцев.

Но мировые элиты все еще недооценивают опасность, эту тему поднимает издание Politico. Спасением могла бы стать геоинженерия — концепция изменения образа жизни людей на всей планете ради сохранения климатического благополучия. Но власти не хотят финансировать подобные меры. Издание напоминает слова бывшего сенатора Джерри Макнерни о том, что в американском конгрессе большинство членов недостаточно образованы, чтобы понять, что может остановить глобальное потепление.

Фотогалерея Как жители разных стран спасаются от аномальной жары Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Будапешт, Венгрия. Туристы охлаждаются с помощью городской системы туманообразования Фото: Arpad Kurucz / Anadolu Agency / AFP Сектор Газа. Мальчики играют в лагере для беженцев Аль-Шати Фото: Majdi Fathi / NurPhoto / AFP Тунис. Местные жители гуляют вблизи фонтанов Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui Мадрид, Испания. Жители рабочего района Вальекас обливают прохожих из окон во время традиционного фестиваля «Морское сражение» Фото: Reuters / Violeta Santos Moura. Пальма, Испания. Спасатели тушат лесные пожары, вспыхнувшие из-за жары Фото: Reuters / Borja Suarez Палермо, Италия. Посетители пляжа Монделло Фото: Reuters / Igor Petyx Токио, Япония. Местные жители и туристы спасаются от жары с помощью зонтиков Фото: Kiichiro Sato / AP Никосия, Кипр. Девушка скрывается от солнца под зонтиком Фото: Reuters / Yiannis Kourtoglou Рим, Италия. На входе в Колизей специально для туристов работают вентиляторы Фото: Reuters / Remo Casilli Хьюстон, США. Городская система охлаждения включена после предупреждения об аномальной жаре на юго-востоке Техаса Фото: Reuters / Go Nakamura Куварас, Греция. Пожарные пытаются остановить лесной пожар Фото: Reuters / Stelios Misinas Пальма, Испания. Местные жители наблюдают за лесными пожарами, распространившимися из-за жары и сильного ветра Фото: Europa Press / AP Хьюстон, США. Волонтеры раздают бездомным бутылки с холодной водой Фото: Reuters / Go Nakamura Ватикан. Мальчик намочил свою кепку в фонтане в ожидании молитвы папы римского Франциска Фото: Gregorio Borgia / AP Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы Фото: Reuters / Denis Balibouse Туидсмьюир, Канада. Лесной пожар в национальном парке на территории Британской Колумбии Фото: Reuters Пекин, Китай. Китаец спасается от жары при помощи веера Фото: Andy Wong / AP Тунис. Голубь прячется от солнца в тени городской лавки Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui Загреб, Хорватия. Посетитель парка охлаждает ноги в фонтане Фото: Denis LOVROVIC / AFP Следующая фотография 1 / 19 Будапешт, Венгрия. Туристы охлаждаются с помощью городской системы туманообразования Фото: Arpad Kurucz / Anadolu Agency / AFP Сектор Газа. Мальчики играют в лагере для беженцев Аль-Шати Фото: Majdi Fathi / NurPhoto / AFP Тунис. Местные жители гуляют вблизи фонтанов Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui Мадрид, Испания. Жители рабочего района Вальекас обливают прохожих из окон во время традиционного фестиваля «Морское сражение» Фото: Reuters / Violeta Santos Moura. Пальма, Испания. Спасатели тушат лесные пожары, вспыхнувшие из-за жары Фото: Reuters / Borja Suarez Палермо, Италия. Посетители пляжа Монделло Фото: Reuters / Igor Petyx Токио, Япония. Местные жители и туристы спасаются от жары с помощью зонтиков Фото: Kiichiro Sato / AP Никосия, Кипр. Девушка скрывается от солнца под зонтиком Фото: Reuters / Yiannis Kourtoglou Рим, Италия. На входе в Колизей специально для туристов работают вентиляторы Фото: Reuters / Remo Casilli Хьюстон, США. Городская система охлаждения включена после предупреждения об аномальной жаре на юго-востоке Техаса Фото: Reuters / Go Nakamura Куварас, Греция. Пожарные пытаются остановить лесной пожар Фото: Reuters / Stelios Misinas Пальма, Испания. Местные жители наблюдают за лесными пожарами, распространившимися из-за жары и сильного ветра Фото: Europa Press / AP Хьюстон, США. Волонтеры раздают бездомным бутылки с холодной водой Фото: Reuters / Go Nakamura Ватикан. Мальчик намочил свою кепку в фонтане в ожидании молитвы папы римского Франциска Фото: Gregorio Borgia / AP Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы Фото: Reuters / Denis Balibouse Туидсмьюир, Канада. Лесной пожар в национальном парке на территории Британской Колумбии Фото: Reuters Пекин, Китай. Китаец спасается от жары при помощи веера Фото: Andy Wong / AP Тунис. Голубь прячется от солнца в тени городской лавки Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui Загреб, Хорватия. Посетитель парка охлаждает ноги в фонтане Фото: Denis LOVROVIC / AFP Смотреть

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".