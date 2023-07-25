На греческом острове Родос объявлен наивысший уровень опасности из-за лесных пожаров

Министерство по вопросам климатических изменений и защиты гражданского населения Греции объявило наивысший — красный — уровень опасности на острове Родос. Из-за сильнейшей жары там примерно неделю бушуют лесные пожары. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что в Греции находится небольшое число российских туристов и пожары на их отдых не сказываются.

Сейчас на территории Греции власти пытаются локализовать 82 лесных пожара, 64 из которых вспыхнули накануне, 23 июля. Помимо Родоса, уровень угрозы повышен на Крите, сообщает ERT News. Теперь на острове действует четвертая из пяти возможных категорий опасности.

С прошедших выходных с Родоса эвакуировано более 30 тыс. человек, сообщает BBC. Это самая крупная спасательная операция, когда-либо проводившаяся в Греции. Британские и германские авиакомпании Jet2, TUI Airways и TUI отменили все рейсы на Родос. Туроператоры просят авиакомпании отправить пустые чартеры, чтобы вывезти желающих покинуть остров туристов.

Россияне в посольство в Греции в связи с пожарами не обращались. «Количество российских туристов на курортах Греции сейчас очень невелико, а те организованные туристы, которые находятся там, продолжают отдыхать без особых ограничений»,— сообщили 25 июля в Ассоциации туроператоров России (цитата по «Прайму»).

Милена Костерева