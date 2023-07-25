Не нужен им зной европейский

Греция, Италия, Испания каждый год традиционно привлекают миллионы туристов. Однако, предупреждают эксперты, в скором времени популярность этих направлений может значительно снизиться, а туристы отправятся отдыхать на север Европы. А все из-за глобального потепления, которое приводит к пожарам и невыносимо высоким температурам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Туризм обеспечил Греции 14,9% ее ВВП в 2021 году. Италия получила от туристической индустрии в том же году 9,1% своего ВВП, Испания — 8,5%. В 2022 году, по подсчетам Всемирного совета по туризму и путешествиям, Европа заработала на туристах €1,9 трлн. А летом 2023 года регион охватили пожары, вызванные аномально высокими температурами и засухой. И это только начало, предупреждают ученые. Эксперты же туристического рынка уверены: в скором будущем туристическую карту Европы будет не узнать.

Столбики термометров в некоторых европейских регионах приближаются к 50 градусам по Цельсию. Сегодня на греческом острове Родос был объявлен наивысший уровень опасности из-за бушующих которую неделю пожаров. С острова эвакуированы уже более 30 тыс. человек.

Сейчас на территории Греции власти пытаются локализовать 82 лесных пожара, 64 из которых вспыхнули только за последние пару дней.

Помимо Родоса уровень угрозы повышен и на Крите — до четвертого из пяти возможных.

Фотогалерея Остров Родос охвачен пожарами. Фоторепортаж Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лесные пожары начались 18 июля в центральной части острова и дошли до побережья на юго-востоке Фото: Reuters / Lefteris Damianidis 22 июля МИД Греции запустил работу кризисного штаба для помощи иностранцам в эвакуации с Родоса. Более 2,5 тыс. отдыхающих в гостиницах, которые оказались в зоне лесных возгораний, вывезли морем Фото: Reuters 22 июля для тушения пожаров на Родос вылетели два военно-транспортных самолета С-130 с дополнительным контингентом пожарных и полицейских Фото: Christophe Gateau / picture alliance / Getty Images Идет операция по эвакуации людей из районов Киотари и Лардо. В безопасные места могут эвакуировать более 30 тыс. человек Фото: STRINGER / UGC / AFP В Киотари горят три гостиницы. Это Lindian Village, Rhodos Village и бутик-отель Hatzilazar Group Фото: Reuters / Lefteris Damianidis 22 июля пресс-секретарь Пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос сообщил, что пожар на Родосе является в настоящее время самым сильным в стране. Борьбу с огнем там в течение дня вели 173 греческих пожарных на 35 автомобилях, 10 пеших отрядов, 5 пожарных вертолетов, 3 самолета Фото: Reuters / Lefteris Damianidis Мэрия Родоса объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, которые были эвакуированы из погоревших районов и размещены в зданиях гимназий. Вице-мэр Родоса Константинос Тараслиас сообщил, что жертв нет Фото: UGC / AFP С побережья в Киотари туристов эвакуируют катера береговой охраны. Эвакуация стала крупнейшей подобной операцией в истории Греции Фото: Reuters Распространению огня способствует сильный ветер, а также высокая температура воздуха. В регионе сейчас около 50 градусов выше нуля Фото: Reuters Пожары на греческих островах происходят регулярно. В 2021 году на островах Родос и Халки в Греции из-за сильных лесных пожаров возникли перебои с подачей электроэнергии Фото: Reuters / Vassilis Ikoutas Следующая фотография 1 / 10 Лесные пожары начались 18 июля в центральной части острова и дошли до побережья на юго-востоке Фото: Reuters / Lefteris Damianidis 22 июля МИД Греции запустил работу кризисного штаба для помощи иностранцам в эвакуации с Родоса. Более 2,5 тыс. отдыхающих в гостиницах, которые оказались в зоне лесных возгораний, вывезли морем Фото: Reuters 22 июля для тушения пожаров на Родос вылетели два военно-транспортных самолета С-130 с дополнительным контингентом пожарных и полицейских Фото: Christophe Gateau / picture alliance / Getty Images Идет операция по эвакуации людей из районов Киотари и Лардо. В безопасные места могут эвакуировать более 30 тыс. человек Фото: STRINGER / UGC / AFP В Киотари горят три гостиницы. Это Lindian Village, Rhodos Village и бутик-отель Hatzilazar Group Фото: Reuters / Lefteris Damianidis 22 июля пресс-секретарь Пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос сообщил, что пожар на Родосе является в настоящее время самым сильным в стране. Борьбу с огнем там в течение дня вели 173 греческих пожарных на 35 автомобилях, 10 пеших отрядов, 5 пожарных вертолетов, 3 самолета Фото: Reuters / Lefteris Damianidis Мэрия Родоса объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, которые были эвакуированы из погоревших районов и размещены в зданиях гимназий. Вице-мэр Родоса Константинос Тараслиас сообщил, что жертв нет Фото: UGC / AFP С побережья в Киотари туристов эвакуируют катера береговой охраны. Эвакуация стала крупнейшей подобной операцией в истории Греции Фото: Reuters Распространению огня способствует сильный ветер, а также высокая температура воздуха. В регионе сейчас около 50 градусов выше нуля Фото: Reuters Пожары на греческих островах происходят регулярно. В 2021 году на островах Родос и Халки в Греции из-за сильных лесных пожаров возникли перебои с подачей электроэнергии Фото: Reuters / Vassilis Ikoutas Смотреть

Не лучше ситуация и в Италии, где, например, жителям Сардинии рекомендовали вообще не выходить из дома. На прошлой неделе температура здесь достигала 46 градусов по Цельсию. Аномальная жара наблюдается и в Турции. А по данным Всемирной метеорологической организации, начало июля вообще было самым жарким за всю историю наблюдений.

Все это сказывается, разумеется, не только на местных жителях, но и на туристах, которые вместо отдыха своей мечты вынуждены либо прятаться от пекла в номерах отелей, либо вовсе спасаться от пожаров во временных лагерях размещения. И вряд ли кому-то из них захочется когда-то пережить подобный опыт еще раз.

В понедельник агентство Moody`s выпустило бюллетень, в котором предупредило о грядущих кардинальных изменениях на туристическом рынке Европы.

По данным агентства, несмотря на то, что в целом европейский туристический сектор продолжит расти в среднем на 3,3% в ближайшее десятилетие, структура этого рынка может измениться до неузнаваемости.

Не желая страдать от невыносимой жары, туристы начнут все чаще путешествовать в северные страны Европы. А южные направления будут привлекательны для массового туриста лишь весной и осенью.

При этом, как отмечают эксперты, сама туристическая индустрия Европы до сих пор не осознает, с проблемой какого масштаба она столкнулась. «До сих пор многие представители индустрии только просыпаются. Я не думаю, что они на самом деле готовы»,— цитирует Bloomberg Катарину Мартинес-Пардо, партнера консалтинговой компании BCG. И, как отмечает глава Европейской туристической ассоциации Том Дженкинс, туриндустрия до сих пор способна реагировать на события только в краткосрочной перспективе, не делая каких-то глобальных выводов: «Придется ли отрасли меняться, опережая поведение потребителей? Думаю, для них это было бы очень странно».

Кирилл Сарханянц