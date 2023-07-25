Не нужен им зной европейский

Греция, Италия, Испания каждый год традиционно привлекают миллионы туристов. Однако, предупреждают эксперты, в скором времени популярность этих направлений может значительно снизиться, а туристы отправятся отдыхать на север Европы. А все из-за глобального потепления, которое приводит к пожарам и невыносимо высоким температурам.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Туризм обеспечил Греции 14,9% ее ВВП в 2021 году. Италия получила от туристической индустрии в том же году 9,1% своего ВВП, Испания — 8,5%. В 2022 году, по подсчетам Всемирного совета по туризму и путешествиям, Европа заработала на туристах €1,9 трлн. А летом 2023 года регион охватили пожары, вызванные аномально высокими температурами и засухой. И это только начало, предупреждают ученые. Эксперты же туристического рынка уверены: в скором будущем туристическую карту Европы будет не узнать.
Столбики термометров в некоторых европейских регионах приближаются к 50 градусам по Цельсию. Сегодня на греческом острове Родос был объявлен наивысший уровень опасности из-за бушующих которую неделю пожаров. С острова эвакуированы уже более 30 тыс. человек.
Сейчас на территории Греции власти пытаются локализовать 82 лесных пожара, 64 из которых вспыхнули только за последние пару дней.
Помимо Родоса уровень угрозы повышен и на Крите — до четвертого из пяти возможных.
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Остров Родос охвачен пожарами. Фоторепортаж
Не лучше ситуация и в Италии, где, например, жителям Сардинии рекомендовали вообще не выходить из дома. На прошлой неделе температура здесь достигала 46 градусов по Цельсию. Аномальная жара наблюдается и в Турции. А по данным Всемирной метеорологической организации, начало июля вообще было самым жарким за всю историю наблюдений.
Все это сказывается, разумеется, не только на местных жителях, но и на туристах, которые вместо отдыха своей мечты вынуждены либо прятаться от пекла в номерах отелей, либо вовсе спасаться от пожаров во временных лагерях размещения. И вряд ли кому-то из них захочется когда-то пережить подобный опыт еще раз.
В понедельник агентство Moody`s выпустило бюллетень, в котором предупредило о грядущих кардинальных изменениях на туристическом рынке Европы.
По данным агентства, несмотря на то, что в целом европейский туристический сектор продолжит расти в среднем на 3,3% в ближайшее десятилетие, структура этого рынка может измениться до неузнаваемости.
Не желая страдать от невыносимой жары, туристы начнут все чаще путешествовать в северные страны Европы. А южные направления будут привлекательны для массового туриста лишь весной и осенью.
При этом, как отмечают эксперты, сама туристическая индустрия Европы до сих пор не осознает, с проблемой какого масштаба она столкнулась. «До сих пор многие представители индустрии только просыпаются. Я не думаю, что они на самом деле готовы»,— цитирует Bloomberg Катарину Мартинес-Пардо, партнера консалтинговой компании BCG. И, как отмечает глава Европейской туристической ассоциации Том Дженкинс, туриндустрия до сих пор способна реагировать на события только в краткосрочной перспективе, не делая каких-то глобальных выводов: «Придется ли отрасли меняться, опережая поведение потребителей? Думаю, для них это было бы очень странно».