США выделят Тайваню $345 млн военной помощи

Президент Джо Байден объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму до $345 млн. Посольства Китая в США призвало Вашингтон отказаться от передачи Тайваню оружия.

Деньги выделяются на оборонную продукцию и услуги Пентагона, обучение и подготовку в военной сфере, говорится в сообщении Белого дома. По данным Reuters, пакет может включать четыре разведывательных беспилотника MQ-9A, но пока только прорабатывается вопрос снятия с них современного оборудования, доступ к которым есть только у американских военных. Источники AFP рассказали, что в пакет войдут средства для разведки, наблюдения и боеприпасы к стрелковому оружию.

Посольство КНР в Вашингтоне раскритиковало решение. «США должны придерживаться принципа "одного Китая" и трех совместных коммюнике КНР—США и прекратить продавать оружие Тайваню, перестать создавать новые факторы, которые могут привести к напряженности в Тайваньском проливе и перестать представлять угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе»,— сказал представитель дипмиссии Лю Пэнюй «РИА Новости».

Китай считает Тайвань своей территорией. США официально поддерживают политику «одного Китая» и не поддерживают независимость Тайваня. Американские власти выступают за мирное урегулирование разногласий. Разведка США считает, что Китай готовит силовой сценарий для получения контроля над островом. Последние месяцы китайские военные регулярно проводят учения возле острова.

О ситуации вокруг Тайваня — в материале «Ъ» «США и Китай ждут хорошей погоды».

Леонид Уварчев