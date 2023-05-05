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Коммерсантъ FM
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Глава нацразведки США: Китай готовит силовой сценарий воссоединения с Тайванью

Китай предпочел бы мирное воссоединение с Тайванью, но готовит и силовой сценарий, утверждает директор нацразведки США Эврил Хейнс. По ее словам, планы Пекина будут оказывать воздействие на выработку им дальнейших шагов. Эту тему она подняла на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената.

«Реальность такова, что он (Китай.— "Ъ") поручил своим вооруженным силам обеспечить ему военный вариант действий, чтобы, по сути, быть в состоянии взять его (Тайвань.— "Ъ") без обеспокоенности по поводу нашего вмешательства»,— убеждена госпожа Хейнс (цитата по ТАСС).

Принимавший участие в заседании директор разведуправления Пентагона генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер придерживается той же точки зрения. «В сухом остатке, он (лидер КНР Си Цзиньпин.— "Ъ") заявил своим военным, чтобы они были готовыми. К чему и когда — мы не уверены»,— заявил он.

Китай считает Тайвань своей территорией и в последние месяцы регулярно проводит крупные учения возле острова. На этом фоне Тайвань в апреле заключил контракт на приобретение 400 антикорабельных ракет Harpoon у американской компании Boeing для отражения возможного нападения КНР.

О росте напряженности в регионе — в материале «Ъ» «В один Тайвань можно войти дважды».

Лаура Кеффер

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