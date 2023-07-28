Reuters: США предоставят Тайваню пакет военной помощи на $330 млн

Власти США сегодня, 28 июля, объявят о предоставлении Тайваню пакета военной помощи, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По словам одного из них, пакет оценивается примерно в $330 млн.

Конкретный список вооружений, которые планируется поставить, официально объявлять не будут. Как уточняет агентство, вероятно, пакет будет включать четыре беспилотных летательных аппарата MQ-9A. Белый дом отказался комментировать информацию о предполагаемых поставках.

В июне во время визита в КНР американский госсекретарь Энтони Блинкен заверил китайские власти, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня и не хочет конфликтовать с Пекином. США говорили, что Китай и Тайвань должны мирно урегулировать разногласия. The Wall Street Journal сообщала, что США и Япония пытаются разработать «комбинированный оперативный план» на случай вооруженного конфликта Китая с Тайванем.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «США и Китай ждут хорошей погоды».

Лаура Кеффер