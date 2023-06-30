США считают, что Китай и Тайвань должны мирно урегулировать разногласия

Власти США по-прежнему убеждены, что разногласия между Китаем и Тайванем должны быть урегулированы мирным способом. Об этом заявила помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Джессика Льюис. По ее словам, Вашингтон продолжает поставки оружия Тайбэю, только чтобы помочь ему «сохранить потенциал самообороны».

«Я думаю, что после поездки госсекретаря (Энтони Блинкена в Пекин.— "Ъ") вы поняли, что мы считаем, что нам нужно ответственно подходить к управлению отношениями между США и Китаем… Если речь идет о Тайване или о принципе "одного Китая", то стратегия не изменилась. Мы по-прежнему считаем, что мы должны мирно урегулировать разногласия по обе стороны пролива»,— пояснила госпожа Льюис на онлайн-конференции (цитата по ТАСС).

В июне во время визита в КНР американский госсекретарь Энтони Блинкен заверил китайские власти, что США не поддерживают независимость Тайваня и не хотят конфликтовать с Китаем. 28 июня на Тайвань прибыла делегация Палаты представителей США.

О визите господина Блинкена — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен продвинулся в партийной иерархии».

Лаура Кеффер