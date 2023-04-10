Минобороны Тайваня зафиксировало 59 китайских военных самолетов вблизи острова

Министерство обороны Тайваня обнаружило 11 китайских военных кораблей и 59 самолетов, включая истребители и бомбардировщики, вокруг острова. По данным оборонного ведомства, 39 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны острова.

Из сообщения минобороны Тайваня, которое приводит Reuters, следует, что принадлежащие Китаю самолеты и корабли были обнаружены в 10:00 по местному времени (5:00 по мск).

Народно-освободительная армия Китая с 8 по 10 апреля проводит крупнейшие в этом году учения «Объединенный острый меч», в рамках которых отрабатываются действия по полной блокаде Тайваня. Учения начались после международной поездки главы тайваньской администрации Цай Инвэнь, которая транзитом остановилась в США. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что Конгресс может поддержать отправку войск на остров Тайвань, если туда вторгнется армия Китая.

Подробнее — в материале «Ъ» «В один Тайвань можно войти дважды».

Милена Костерева