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Коммерсантъ FM
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По факту нападения на журналистку Милашину и адвоката Немова возбуждено новое дело

Следственное управление СКР по Чечне возбудило новое уголовное дело по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном по нескольким статьям. Среди них — воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста с применением насилия (ч. 3 ст. 144 УК РФ), следует из сообщения пресс-службы Федеральной палаты адвокатов.

Фото: страница Сергея Бабинца в Telegram

Фото: страница Сергея Бабинца в Telegram

Помимо 144-й статьи СУ СКР по Чечне возбудило уголовное дело по следующим статьям: ч. 2 ст. 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору), п. «а», «в» ч. 2 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем с применением насилия), ч. 4 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью), ч. 1 ст. 325 УК РФ (похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, совершенные из заинтересованности). Уголовные дела, возбужденные ранее, соединены в одно производство.

Изначально СКР сообщал о возбуждении уголовного дела по двум статьям: об умышленном причинении легкого и среднего вреда здоровью (ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 112 УК РФ). В комментарии ФПА Александр Немов рассказал, что прежняя квалификация была связана с отсутствием необходимых данных у следствия. «Из травмопункта данные о характере травм пришли очень поверхностные. А уже при процессуальных действиях, произведенных в Москве, все было описано корректно»,— пояснил господин Немов.

Кроме того, СКР возбудил дело по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Представитель Александра Немова Евгений Рубинштейн пояснил, что оно касается водителя такси, подвозившего журналистку и адвоката в день нападения. В рамках расследуемого дела он признан потерпевшим.

Утром 4 июля Елена Милашина и Александр Немов прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой. По дороге из аэропорта на них напали неизвестные: три автомобиля перегородили им путь, а затем группа людей выкинула из машины таксиста.

Александра Немова избивали ногами и полипропиленовыми трубами, ранили ножом в ногу, порвали загранпаспорт, адвокатское удостоверение, а также забрали поручение по делу Мусаевой, которую он должен был представлять в суде. У него диагностировали множественные гематомы и ушибы. Елену Милашину заставляли сказать пароль от ее iPhone, били по пальцам, обрили голову, облили зеленкой. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы кистей рук, ушибы мягких тканей.

Подробнее о нападении — в материале «Ъ» «Как раньше все это было, просто давно такого не было».

Лусине Баласян

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