СКР возбудил уголовное дело после избиения Милашиной и Немова в Грозном

Следственное управление СКР по Чечне возбудило уголовное дело по факту нападения 4 июля на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Расследование ведется по двум статьям: об умышленном причинении легкого и среднего вреда здоровью (ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 112 УК). Дело возбуждено по результатам проверки по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина.

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О возбуждении уголовного дела господину Бастрыкину доложил глава СУ СКР по Чечне Виталий Волков. Следствие устанавливает причастных к нападению и обстоятельства произошедшего. Максимальное наказание по 112-ой и 115-ой статьям — лишение свободы на срок до пяти и двух лет соответственно. По 115-ой также предусмотрены обязательные работы, ограничение свободы до двух лет или арест до шести месяцев.

Утром 4 июля Елена Милашина и Александр Немов прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой. По дороге из аэропорта на них напали неизвестные: три автомобиля перегородили им путь, а затем группа людей выкинула из машины таксиста.

Александра Немова избивали ногами и полипропиленовыми трубами, ранили ножом в ногу, порвали загранпаспорт, адвокатское удостоверение, а также забрали поручение по делу Мусаевой, которую он должен был представлять в суде. У него диагностированы множественные гематомы и ушибы.

Елену Милашину заставляли сказать пароль от ее iPhone, били по пальцам, обрили голову, облили зеленкой. У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы кистей рук, ушибы мягких тканей. Сейчас они с Александром Немовым находятся в московской больнице.

Подробнее о нападении — в материале «Как раньше все это было, просто давно такого не было».

Лусине Баласян