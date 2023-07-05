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Редакция «Новой газеты» сообщила о переломах кистей рук у Елены Милашиной

Редакция «Новой газеты» сообщила в Telegram-канале издания, что после обследования в московской клинике у журналистки Елены Милашиной диагностировано до 14 переломов кистей рук. Утром накануне Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили неизвестные в Чечне.

«Елена Милашина прошла обследование в московской клинике. Диагнозы: закрытая черепно-мозговой травма, множественные переломы костей кистей рук (до 14), множественные ушибы мягких тканей. Сознание ясное, состояние стабильное»,— говорится в сообщении издания.

Чем известна журналистка «Новой газеты» Елена Милашина

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Накануне «Команда против пыток» (ранее — «Комитет против пыток», внесен в реестр иностранных агентов и самоликвидирован) опубликовала видео, на котором Елена Милашина рассказала, что нападавшие «грозились отрезать пальцы, подносили нож», а затем начали бить полипропиленовыми трубами «по каждому пальцу, по двум и угрожать, что они их сломают». По словам журналистки, нападавшие хотели получить пароль от ее iPhone: «Сильный ушиб, но били методично, чтобы получить пароли»,— поясняла журналистка.

После нападения Елена Милашина и Александр Немов попали в грозненскую больницу, где помимо черепно-мозговой травмы журналистке диагностировали перелом трех пальцев. Через несколько часов их перевезли в республиканскую клиническую больницу Владикавказа. Повторное обследование показало, что переломов нет. Минувшей ночью Елену Милашину вместе с Александром Немовым доставили в Москву самолетом.

Утром 4 июля Елена Милашина и Александр Немов прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой. Неизвестные напали на них по дороге из аэропорта: их таксиста выкинули из машины неизвестные, перегородившие им путь на трех автомобилях, рассказывала журналистка. Госпожу Милашину обрили и облили зеленкой, а господина Немова ранили ножом в ногу, избивали ногами. СУ СКР по Чечне по результатам проверки возбудило уголовное дело по факту нападения: умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Подробнее о нападении — в материале «Как раньше все это было, просто давно такого не было».

Лусине Баласян

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