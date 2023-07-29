«Коммерсантъ-История» №7 (152)

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Знаете ли вы, какие идеи не подвержены влиянию времени?

Нет, с нетленностью марксизма-ленинизма дело обстоит не так хорошо, как нам упорно твердили еще лет 40 назад. Но отдельные идеи и методы работы теоретиков и практиков управления, декларировавших свою близость к этому идейному течению, действительно никуда не исчезли и используются до сих пор.

Возьмем, к примеру, В. И. Ленина. 120 лет назад, с 17 июля по 10 августа 1903 года*, проходил II съезд РСДРП, на котором будущий основатель советского государства ярчайше продемонстрировал главную врожденную особенность отечественной оппозиции, которую власть эксплуатировала и будет продолжать эксплуатировать всегда. О том, какую и как — текст «Исполняя патриотический долг спасения отечества от заразы просвещения».

Не самый большой секрет теперь, что, оставаясь правоверным марксистом, В. И. Ленин частенько прибегал к политическим трюкам в стиле мыслителя другой эпохи — Никколо Макиавелли. Но после того как вождя мирового пролетариата начали превращать в святого нового типа, воспоминания об этом, как и некоторые речи и высказывания самого Ильича, стали очень неудобными для действующей власти. Все подробности — в материале «Делать такое кровосмешение с эс-эровской кашею».

Идеи, проверенные веками, применял и другой вождь, не перестававший называть себя истинным марксистом,— И. В. Сталин. Для создания образа отца народов он использовал один не теряющий актуальности прием. О нем — публикация «Написала письмо любимому вождю, который меня обласкал».

И. В. Сталин начал поднимать престиж власти, в античном стиле давая массам поистине грандиозные зрелища. И это — фотофакт «Только мускулы, загар, трусы».

Есть и еще одна идея, точнее, правило, которое проверено временем и действует в России с необычайным постоянством. Касается оно тех правителей страны, которые утратили власть. Один из самых ярких примеров — в статье «Его личные владения по территории превышали Германию, Великобританию и Францию вместе взятые».

Об этих и других идеях, которые не теряют своей актуальности никогда,— этот выпуск ежемесячника «Коммерсантъ-История».

Евгений Жирнов, руководитель историко-архивной службы ИД «Коммерсантъ»

Содержание

«Только мускулы, загар, трусы» / Что показывала власть после упадка веры в нее

«Исполняя патриотический долг спасения отечества от заразы просвещения» / Какой врожденный порок оппозиции использует власть

«Его личные владения по территории превышали Германию, Великобританию и Францию вместе взятые» / Как изымали сокровища богатейшего человека мира

«Делать такое кровосмешение с эс-эровской кашею» / Какое наследие Ленина вредило Кремлю

«Написала письмо любимому вождю, который меня обласкал» / Что произошло с торжественно принятой в Кремле девочкой

«Не выдавались даже офицерам» / Какой вещью накануне важнейшей оборонительной операции верховный главнокомандующий приказал снабжать всю армию

*Все даты до 1 февраля 1918 года даются по старому стилю.