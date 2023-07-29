Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Коммерсантъ-История» №7 (152)

Чьи идеи и теперь живее всех живых

Фото: МАММ

Фото: МАММ

Знаете ли вы, какие идеи не подвержены влиянию времени?

Нет, с нетленностью марксизма-ленинизма дело обстоит не так хорошо, как нам упорно твердили еще лет 40 назад. Но отдельные идеи и методы работы теоретиков и практиков управления, декларировавших свою близость к этому идейному течению, действительно никуда не исчезли и используются до сих пор.

Возьмем, к примеру, В. И. Ленина. 120 лет назад, с 17 июля по 10 августа 1903 года*, проходил II съезд РСДРП, на котором будущий основатель советского государства ярчайше продемонстрировал главную врожденную особенность отечественной оппозиции, которую власть эксплуатировала и будет продолжать эксплуатировать всегда. О том, какую и как — текст «Исполняя патриотический долг спасения отечества от заразы просвещения».

Не самый большой секрет теперь, что, оставаясь правоверным марксистом, В. И. Ленин частенько прибегал к политическим трюкам в стиле мыслителя другой эпохи — Никколо Макиавелли. Но после того как вождя мирового пролетариата начали превращать в святого нового типа, воспоминания об этом, как и некоторые речи и высказывания самого Ильича, стали очень неудобными для действующей власти. Все подробности — в материале «Делать такое кровосмешение с эс-эровской кашею».

Идеи, проверенные веками, применял и другой вождь, не перестававший называть себя истинным марксистом,— И. В. Сталин. Для создания образа отца народов он использовал один не теряющий актуальности прием. О нем — публикация «Написала письмо любимому вождю, который меня обласкал».

И. В. Сталин начал поднимать престиж власти, в античном стиле давая массам поистине грандиозные зрелища. И это — фотофакт «Только мускулы, загар, трусы».

Есть и еще одна идея, точнее, правило, которое проверено временем и действует в России с необычайным постоянством. Касается оно тех правителей страны, которые утратили власть. Один из самых ярких примеров — в статье «Его личные владения по территории превышали Германию, Великобританию и Францию вместе взятые».

Об этих и других идеях, которые не теряют своей актуальности никогда,— этот выпуск ежемесячника «Коммерсантъ-История».

Евгений Жирнов, руководитель историко-архивной службы ИД «Коммерсантъ»

Содержание

«Только мускулы, загар, трусы» / Что показывала власть после упадка веры в нее

«Исполняя патриотический долг спасения отечества от заразы просвещения» / Какой врожденный порок оппозиции использует власть

«Его личные владения по территории превышали Германию, Великобританию и Францию вместе взятые» / Как изымали сокровища богатейшего человека мира

«Делать такое кровосмешение с эс-эровской кашею» / Какое наследие Ленина вредило Кремлю

«Написала письмо любимому вождю, который меня обласкал» / Что произошло с торжественно принятой в Кремле девочкой

«Не выдавались даже офицерам» / Какой вещью накануне важнейшей оборонительной операции верховный главнокомандующий приказал снабжать всю армию

*Все даты до 1 февраля 1918 года даются по старому стилю.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...