Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Написала письмо любимому вождю, который меня обласкал»

Что произошло с торжественно принятой в Кремле девочкой

85 лет назад, 10 июня 1938 года, был казнен второй секретарь Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) и нарком земледелия республики А. А. Маркизов — отец девочки, растиражированные фото которой с И. В. Сталиным были главным советским символом «любви великого вождя к детям»; на письмо Энгельсины Маркизовой И. В. Сталину с просьбой пощадить отца ответа не последовало; но, как оказалось, в 1945 году она еще раз напомнила главе партии и правительства о себе.

«Затем мне, как всем делегатам, вручили подарки»

«Затем мне, как всем делегатам, вручили подарки»

Фото: МАММ / МДФ

«Затем мне, как всем делегатам, вручили подарки»

Фото: МАММ / МДФ

Из воспоминаний Э. А. Чешковой (Маркизовой) «Прозрение Гели Маркизовой», 1991 год.

…Я родилась 1928 году в Улан-Удэ, в Бурятии. Моим отцом был Ардан Ангадыкович Маркизов, член партии большевиков с 1919 года. В 1922 году его направили на учебу в Москву, в Коммунистический университет трудящихся Востока, а после окончания института началась его настоящая партийная карьера. В 1934 году он — нарком земледелия Бурят-Монгольской АССР и второй секретарь обкома партии…

В январе 1936 года в Кремле состоялся прием руководителями партии и правительства делегации Бурят-Монгольской республики…

Вот на такой прием и приехал мой отец в составе делегации. Я в это время жила в Москве с мамой, Доминикой Федоровной, которая училась в медицинском институте. Я услышала, как отец сказал, что они идут в Кремль к Сталину, и буквально остолбенела. Хотя мне было всего семь лет, я, как окружавшие меня взрослые, боготворила Сталина и потребовала, чтобы меня тоже взяли с собой в Кремль. Мама поддержала меня и купила два великолепных букета. Один, естественно, для Сталина, второй — для Клима Ворошилова, кумира моего старшего брата Владилена.

И вот настал этот день — 27 января 1936 года. Уже с утра я начала волноваться; отец говорил, что меня могут не пустить, ибо я не член делегации, и у меня нет пропуска в Кремль. Но мы подошли к воротам Кремля, и часовой пропустил меня. Я была счастлива…

В зале все было очень торжественно, свет «юпитеров» бил в глаза…

«На следующий день я проснулась знаменитой»

«На следующий день я проснулась знаменитой»

«На следующий день я проснулась знаменитой»

Раздавались крики «Ура! Ура!», «Да здравствует товарищ Сталин!». Когда все стихло, начались речи на русском и бурятском языках. Делегаты говорили о своих необыкновенных успехах. Очень скоро стало скучно, и я, никого не спросясь, пошла со своими цветами к Сталину. Я подошла к нему со спины, он обернулся, поднял меня на стол президиума и взял оба букета. Я сказала «речь»: «Это от детей Бурят-Монгольской республики Иосифу Виссарионовичу Сталину» и поцеловала его...

Затем мне, как всем делегатам, вручили подарки: золотые часы и патефон с пластинками. Сталин передал мне красную коробочку с часами и спросил: «Нравятся тебе часы?». Я сказала: «Да». «Ну, патефон ты не донесешь». Я ответила, что позову папу. Все засмеялись и стали звать папу. На часах было выгравировано: «От Вождя партии И. В. Сталина Геле Маркизовой 27/1-1936 г.».

На следующий день я проснулась знаменитой: все газеты напечатали фотоснимок — я на руках у Сталина, и мы оба улыбаемся. В последующие годы эта фотография была растиражирована в миллионах плакатов, картин и развешана буквально во всех детских учреждениях — школах, детских садах, парках, больницах. Она стала символом «любви великого вождя к детям». Скульптор Георгий Дмитриевич Лавров (проведший впоследствии много лет в ГУЛАГе — Воркуте и Магадане) изваял скульптурный портрет: я на руках у Сталина, и назвал его «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство»…

«Маркизова (на фото) несколько раз перебивали, требовали рассказать о его роли в борьбе с националистами»

«Маркизова (на фото) несколько раз перебивали, требовали рассказать о его роли в борьбе с националистами»

Фото: wikipedia.org

«Маркизова (на фото) несколько раз перебивали, требовали рассказать о его роли в борьбе с националистами»

Фото: wikipedia.org

Из постановления Центрального исполнительного комитета СССР от 1 февраля 1936 года.

За перевыполнение государственного плана по животноводству и за успехи в области хозяйственного и культурного строительства…

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ награждены…

МАРКИЗОВ Ардан Ангадыкович — Народный Комиссар Земледелия Бурят-Монгольской АССР…

Из статьи В. Овчарова «Коммунисты Бурят-Монголии срывают маски с буржуазных националистов», «Правда», 22 сентября 1937 года.

…Для всех стало понятным, какие дела творились под боком бурят-монгольских обкома партии, Совнаркома и ЦИК…

Целые сутки напролет заседало бюро обкома. На заседание в течение нескольких часов были вызваны все имевшиеся в наличии члены бюро… Только решительность двух-трех членов бюро дала возможность более или менее правильно оценить создавшееся положение. Они конкретными примерами и фактами показали, кто насаждал врагов народа в аппарат обкома и в республиканские организации.

Остальные пять членов бюро держали получасовые, а то и часовые речи, но так и не сказали главного.

Чего, например, стоит часовая речь второго секретаря обкома Маркизова. Он не назвал ни одного врага, за исключением тех, которые были кем-то названы или уже разоблачены. Маркизова несколько раз перебивали, требовали рассказать о его роли в борьбе с националистами. Но все было тщетно. Мы все проглядели, все прошляпили,— этими словами Маркизов пытался отвертеться от прямого ответа.

Не вышло! Член бюро обкома Гросс тут же уличил Маркизова в ряде гнусных дел. Маркизов два года возглавлял в республике Наркомзем, в свою бытность там допустил засорение Наркомзема врагами…

Из воспоминаний Э. А. Чешковой (Маркизовой) «Прозрение Гели Маркизовой», 1991 год.

…В декабре 1937 года был арестован отец — в составе почти всего правительства республики. Обвинения были разные, но конец один — все они были расстреляны. В восемь лет мне было трудно понять, что происходит на самом деле, почему так резко изменилась жизнь нашей семьи. В уверенности, что Сталин не знает о том, что случилось с отцом, написала письмо любимому вождю, который меня обласкал. Я написала, что мой отец — пламенный большевик, преданный партии и ему, Сталину… и послала фотографии того приема. Но ответа не было.

Вскоре была арестована и мама. После года тюремного заключения ее выслали в маленький захолустный городок Туркестан в Казахстане — к счастью, вместе с детьми. Врач по образованию, она в ссылке очень много работала, чтобы создать для нас сколько-нибудь нормальные условия. Но в конце 1940 года мама умерла при до сих пор загадочных обстоятельствах…

(Существуют разные, противоречащие друг другу версии того, как жили Геля Маркизова с братом после смерти матери.— «История»).

«Я когда-то была известна всем нашим советским людям»

«Я когда-то была известна всем нашим советским людям»

Фото: Sovfoto / Universal Images Group / Getty Images

«Я когда-то была известна всем нашим советским людям»

Фото: Sovfoto / Universal Images Group / Getty Images

Из письма Э. А. Маркизовой И. В. Сталину, поступившего в Особый сектор ЦК ВКП(б) 31 июля 1945 года.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

С этой просьбой я решила обратиться лично к Вам. Извините, если она причинит Вам некоторое беспокойство.

Я — Геля Маркизова — девочка Бурятии.

27 января 1936 года я была у Вас на приеме с передовыми людьми нашей республики. С этого времени прошло около 10 лет.

Сейчас я живу в городе Туркестане Казахской ССР, мне 16 лет. Я учусь в Туркестанском педучилище на русском отделении, на II курсе. Сейчас я сдаю экзамены и думаю о будущем. Здесь, кроме педучилища, другого учебного заведения нет и к тому же на будущий год III курса русского отделения, вероятно, не будет, так как здесь большинство студентов узбеки и казахи.

Поэтому, в память о том, что я когда-то была известна всем нашим советским людям, я Вас очень прошу помочь мне закончить мое образование. Я бы очень хотела учиться в Москве.

Родителей у меня нет, есть один брат, он младший лейтенант артиллерии, в этом году он окончил Ирбитское артиллерийское училище, ему 19 лет, поэтому помочь он мне не может.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Недавно в газете «Комсомольская правда» я прочитала статью, где написано, что в гор. Алма-Ата, у входа нового театра Юного зрителя «будет поставлен бюст тов. Сталина с Гелей Маркизовой», и мне до слез стало обидно, что никто, никто, что никому в голову не придет (так в тексте.— «История»), что эта Геля живет в самом захолустном городке нашего Союза и очень нуждается в поддержке.

Я надеюсь, что Вы мне поможете, дорогой Иосиф Виссарионович.

Еще раз извиняюсь.

С горячим комсомольским приветом Энгельсина Маркизова.

(Пометка на письме: «т. Александрову — ЦК. 11.VIII.45 г.»)

Из воспоминаний доцента кафедры литературы Карельского педагогического института Ю. Н. Башнина, опубликованных в 2004 году.

Я познакомился с Гелей в 1947 году в Марийском государственном пединституте, куда мы почти одновременно поступили, только на разные факультеты…

(С 1948 года Энгельсина училась на историческом факультете МГУ, который окончила в 1951 году. В 1974-м защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме: «Вьетнамо-камбоджийские отношения в первой половине XIX в.». Работала в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина, Историко-дипломатическом управлении МИД СССР, Институте востоковедения АН СССР.— «История»).

Публикация Евгения Жирнова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...