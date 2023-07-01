«Только мускулы, загар, трусы»

85 лет назад, 4 июля 1938 года, партия и правительство решили превратить ставший традиционным физкультурный парад на Красной площади в невиданное прежде действо с участием 35 тыс. человек; ведь с древнейших времен считалось, что грандиозные зрелища способны вернуть власти теплое отношение народа, а после многих месяцев ожесточенных репрессий это было крайне необходимо; так что организаторы парада сделали все, чтобы впечатлить массы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МАММ / МДФ Фото: МАММ / МДФ

Из публикации «Всесоюзный физкультурный парад в Москве», «Литературная газета», 10 июля 1938 года

35.000 физкультурников нашей страны примут участие в физкультурном параде, который состоится 24 июля в Москве на Красной площади. На физкультурном параде выступят физкультурные делегации всех Союзных Республик…

Киностудия «Мосфильм» создаст цветной фильм о Всесоюзном физкультурном параде на Красной площади в Москве 24 июля. Фильм будет снимать заслуженный деятель искусств орденоносец Г. Александров.

Из публикации художественного руководителя физкультурного парада Н. П. Охлопкова «Праздник народа», «Известия», 24 июля 1938 года

На такого рода праздниках физкультура перестает быть только академической. К ней на помощь приходит театр: режиссер, художник, композитор. В тесном творческом контакте с мастерами спорта и физкультуры они создают монументальное массовое зрелище…

В этих зрелищах воскресают античные традиции…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МАММ / МДФ Фото: МАММ / МДФ

Из публикации заслуженного артиста республики Н. К. Черкасова «Чудесный праздник молодости», «Советское искусство», 27 июля 1938 года

24 июля… Ровно в час дня… на левое крыло мавзолея поднялись руководители партии и правительства во главе с великим Сталиным. Над Красной площадью пронеслась буря аплодисментов, долго гремело «ура» в честь любимого вождя народов. Сводный оркестр, физкультурники и зрители с огромным подъемом исполнили «Интернационал»…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

Из публикации очеркиста И. Б. Экслера «О красках и ритме», «Известия», 24 июля 1938 года

Азербайджан появляется перед нами, как некий гигантский цветок. Костюмы из шелка, атласа и бархата. Ковровые орнаменты. Портрет Сталина на ковре…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МАММ / МДФ Фото: МАММ / МДФ

Из публикации писателя М. Е. Кольцова «Садовник и сад», «Правда», 25 июля 1938 года

Все они, включая самых красивых и самых сильных, самых ловких и самых опытных, включая рекордистов и чемпионов, все они — обыкновенные советские люди, рабочие, служащие, колхозники, колхозницы, студенты, дети рабочих…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МАММ / МДФ Фото: МАММ / МДФ

Из публикации писателя Э. С. Виленского «Они готовы — они победят!», «Известия», 26 июля 1938 года

Несутся мотоциклы. По двое, трое на машине. Стоят, сидят, едут «ласточкой». Перед мотоциклистами пулеметы. Скорость пули плюс скорость и маневренность мотоцикла. Мотоциклисты-разведчики, мотоциклисты-санитары, мотоциклисты-стрелки. Вот уже пятеро на одной машине, шестеро, семеро. И, наконец, восемь человек — целый джаз — даже с ударником и пузатым барабаном мчится и играет «Тачанку». Сегодня это джаз, а если будет война, восемь бойцов промчатся на машине, и в руках у них будут не саксофоны, не трубы, а винтовки, пулеметы, гранаты…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МАММ / МДФ Фото: МАММ / МДФ

Из публикации кинодраматурга И. И. Бачелиса «Марш молодости», «Известия», 26 июля 1938 года

Три знамени с портретами Ленина, Сталина, Ворошилова возглавляют колонну физкультурников Красной армии. Три тысячи человек, как бы отлитых из бронзы, следуют за знаменами. Никаких украшений: только мускулы, загар, трусы…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МАММ / МДФ Фото: МАММ / МДФ

Из публикации писателя М. К. Розенфельда «Гонцы народов», «Известия», 26 июля 1938 года

Гигантский красный самолет движется на врага, он возносится в воздух и исчезает, точно скрываясь в высоте. Из-под крыльев самолета выпрыгивает десант с разноцветными парашютами.

Враг уничтожен, цветут сады, поют соловьи, мир и радостное веселье…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МАММ / МДФ Фото: МАММ / МДФ

Из сообщения ТАСС «Боевое содружество», 25 июля 1938 года

2.000 гимнастов четко проделывают различные гимнастические упражнения. Приблизившись к мавзолею и построившись в сплоченную колонну, гимнасты провозглашают:

— Вождю народов, лучшему другу физкультурников великому Сталину — физкульт-ура!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МАММ / МДФ Фото: МАММ / МДФ

Из публикации «Праздник молодости», «Правда», 25 июля 1938 года

Колонна общества «Торпедо» проносит на постаменте гордость автозавода имени Сталина — машину «ЗИС-102». Юноши и девушки окружают эту замечательную машину, в которую набилось множество ребятишек…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МАММ / МДФ Фото: МАММ / МДФ

Из публикации писателя Л. С. Соболева «Если завтра война…», «Правда», 25 июля 1938 года

Среди этого изобретательного, красочного и многообразного оформления колонн по площади двигалось самое ценное и прекрасное во всем параде — наша молодежь...

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

Из публикации «Праздник молодости», «Правда», 25 июля 1938 года

Последней проследовала через площадь колонна спортивного ордена Ленина общества «Динамо»…

Публикация Евгения Жирнова