Путину пока не доложили о ЧП в Таганроге

Президенту РФ Владимиру Путину пока не доложили о произошедшем в Таганроге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В городе при падении обломков запущенной силами Украины ракеты пострадали 14 человек, сообщил Минздрав.

«Пока нет. Идет саммит (Россия—Африка)»,— сказал «РИА Новости» господин Песков. 27–28 июля в Санкт-Петербурге проходит второй саммит Россия—Африка и экономический и гуманитарный форум Россия—Африка.

При взрыве у кафе «Чехов сад» в центре Таганрога пострадали 14 человек. Минобороны заявило, что в городе упали обломки сбитой системами ПВО ракеты комплекса С-200, запущенной силами Украины. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, перекрыт ряд улиц.

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Мария Федотова