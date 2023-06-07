Суд арестовал имущество, счета и доли в 13 компаниях гендиректора завода «Исеть» Малика Гайсина

Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на счета, имущество, долю в 13 компаниях, а также акции ПАО Банк «Вятич», принадлежащие бизнесмену Малику Гайсину. Определение опубликовано на сайте суда. Обеспечительные меры приняты в рамках дела о банкротстве господина Гайсина, которое инициировал предприниматель Дмитрий Светлолобов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Малик Гайсин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Малик Гайсин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд удовлетворил требования частично. Сейчас у гендиректора завода «Исеть» арестованы средства на банковских счетах в пределах 520 тыс. руб. Также под арест попали доли бизнесмена в компаниях «Уралбиофарм — Север», «ТС «Уральский Хлеб», «Вагран», «Корона Тэхет», «Салторо», «Солтан Роял», «Бордж», «Ханты-Мансийская районная аптека», «Научная Опытная Селекционная Станция Виноградарства», «Индра-М», «Каллисто», «Хитен» и «Ханты-Мансийская аптека».

Заявление о признании Малика Гайсина банкротом рассмотрят 3 августа.

Напомним, гендиректор завода «Исеть» сейчас находится под следствием по обвинению в превышении полномочий (ч.1 ст.201 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ). Следствие считает, что господин Гайсин, будучи главой «Исети», выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб.

В конце марта суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества завода электрических соединителей «Исеть». По данным «Ъ», пакет акций завода «Исеть» обратили в доход государства из-за того, что господин Гайсин управлял предприятием, будучи народным избранником, а потом использовал свое участие в органах госвласти для получения контрольного пакета завода. По сведениям Генпрокуратуры, это нарушает антикоррупционное законодательство.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте