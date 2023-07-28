Вице-премьер Абрамченко рассказала о подготовке указа об оплате экспорта агропродукции в рублях

Проект указа президента России о расчетах за продукцию агропромышленного комплекса (АПК) в нацвалютах сейчас обсуждается в правительстве, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. В ближайшее время после согласования кабинетом министров документ направят Владимиру Путину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Абрамченко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Виктория Абрамченко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вице-премьер обратила внимание, что в настоящее время действует указ о расчетах за поставки газа в рублях с «недружественными странами». Аналогичный документ необходим и для агропромышленного комплекса. По словам госпожи Абрамченко, таким образом удастся упростить доступ дружественных стран на продовольственный рынок.

Проект носит название «О специальном порядке открытия расчетных счетов в уполномоченных банках иностранными покупателями российской сельскохозяйственной продукции». «Документ уже рассмотрен и поддержан государственно-правовым управлением»,— рассказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Документ предполагает возможность на основании заявлений иностранных покупателей открывать специальные рублевые счета типа «З» и специальные валютные счета типа «З» для допуска покупателей российской сельскохозяйственной продукции. Перечень продукции, расчет за которую будет проводиться в нацвалюте, будет определять правительство.

«Фактически это инструмент защиты российских экспортеров и дружественных стран от бездумного санкционного давления, которое навязывается западными странами. Наши партнеры привыкли бесперебойно получать качественное российское продовольствие, и мы продолжим такие поставки»,— отметила госпожа Абрамченко.

По словам вице-премьера, интерес к расчетам в национальных валютах уже проявили страны Персидского залива и Африки. Расчеты такого формата уже были произведены со странами по ЕАЭС и Китаем. «Для масштабирования этих успешных пилотных практик необходимы нормативные изменения, которые будут реализованы благодаря указу»,— заключила она.

В марте 2022 года Союз экспортеров зерна попросил Банк России проработать возможность выполнения иностранными покупателями российского зерна расчетов в рублях по экспортным контрактам. 6 июля руководитель Объединенной зерновой компании Дмитрий Сергеев объявил о переходе компании на оплату в рублях с партнерами из дружественных стран, в частности с Турцией.

Осенью 2022 года Россия впервые поставила Турции зерно за рубли. Всего за 2022 год РФ экспортировала 21 млн т продовольствия и 14,5 млн т удобрений. С начала 2023 года Россия заключила более 750 контрактов в нацвалютах на поставки за рубеж зерна, масла и сахара. В рамках соглашений было поставлено 1,5 млн т продукции.

Милена Костерева