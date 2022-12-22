Россия осенью впервые поставила зерно в Турцию за рубли

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что осенью 2022 года Россия впервые поставила Турции зерно за рубли. По ее словам, всего за текущий год РФ экспортировала 21 млн тонн продовольствия и 14,5 млн тонн удобрений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Абрамченко

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Виктория Абрамченко

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Эксперимент мы сделали этой осенью. Одна сделка прошла, и расчеты были в рублях. С Турцией. Но пока это скорее эксперимент, нежели правило»,— сказала госпожа Абрамченко в эфире НТВ (цитата по «РИА Новости»).

Госпожа Абрамченко уточнила, что в настоящее время Россия поставляет продовольствие в 150 стран. «Это достаточно большое количество государств, и это государства, где больше всего растет численность населения. И эти страны дружественные по отношению к РФ»,— сказала она.

При этом вице–премьер отметила, что Банк России (ЦБ) продолжает работать со всеми дружественными странами для применения механизма расчета в национальных валютах.

«То есть, несмотря на наличие санкций, фактически логистической войны с нами, запретов на расчеты, отключение нас от межбанковской системы, торговля продовольствием и минеральными удобрениями продолжается. Сложно. Мы преодолеваем эти сложности»,— заключила госпожа Абрамченко.

Союз экспортеров зерна в конце марта попросил ЦБ проработать возможность выполнения иностранными покупателями российского зерна расчетов в рублях по экспортным контрактам. 6 июля руководитель Объединенной зерновой компании Дмитрий Сергеев объявил о переходе компании на оплату в рублях с партнерами из дружественных стран, в частности с Турцией.

15 декабря президент Владимир Путин сообщил, что доля взаимных расчетов в рублях удвоилась по сравнению с декабрем 2021 года и составила около трети от общего объема.

Милена Костерева