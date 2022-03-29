Экспортеры колосуют рублем

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Сложности с получением платежей за зерно на фоне начала военной операции на Украине и новой волны санкций стимулировал экспортеров зерна просить ЦБ проработать меры минимизации рисков. Среди инициатив, в частности — возможность расчетов за зерно в рублях для крупнейших иностранных покупателей. Схема может сработать как минимум с Турцией, которая уже готова переходить на национальные валюты в торговле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Союз экспортеров зерна (включает ТД «Риф», «Астон», «Деметра Трейдинг», Glencore, Viterra и пр.) попросил ЦБ проработать возможность выполнения иностранными покупателями российского зерна расчетов в рублях по экспортным контрактам. Инициатива есть в списке вопросов, которые обсуждались на совещании в ЦБ с союзом на прошлой неделе. Копия перечня есть у “Ъ”.

Союз просит обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, в которых обслуживаются покупатели зерна, крупнейшие из которых — Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия. Как отмечает источник “Ъ” среди экспортеров, сейчас большинство контрактов заключаются в валюте. Но с началом военной операции РФ на Украине и последовавшей за ней волны санкций у российских экспортеров начались сложности с получением средств, так как банки не всегда соглашались переводить деньги. По словам собеседника “Ъ”, на сегодня трудности сохраняются.

Кроме того, в Союзе экспортеров зерна предложили ряд мер для оптимизации текущих операций. В их числе — фиксация курса доллара США для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера. Отправка и зачисление суммы пошлины на счет таможни проходят с задержкой, в итоге уже перечисленных средств бывает недостаточно, поясняют там. Союз также просит ЦБ проработать вопрос возобновления оборотного кредитования в рублях в рамках ранее установленных лимитов и разработать возможность страхования грузов и имущества перевозчиков от военных рисков на национальном уровне. Даже при выросших ставках зарубежные компании не готовы страховать риски, связанные с заходом судов в порты РФ, указывают в союзе.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что участники рынка столкнулись с серьезными ограничениями по логистике, страхованию и оплате зерна: «В этой ситуации мы обратились в Банк России с просьбой принять конкретные меры и не допустить приостановки поставок».

Он отмечает, что экспортеры зерна обеспечивают приток ликвидности в российское растениеводство, а потребители российского зерна готовы работать в любой валюте. В ЦБ комментарий не предоставили.

В Объединенной зерновой компании (ОЗК) говорят, что есть небольшие затруднения с фрахтом, в целом не влияющие на формирование экспортного потока, а вопросы оплаты экспортных контрактов за рубли уже прорабатываются. Там добавили, что имеют положительный опыт использования механизма оплаты поставок зерна в рублях с Турецким государственным зерновым советом. Выбор российской валюты обусловлен экономической целесообразностью и снижает риски от возможных курсовых колебаний, отмечают в ОЗК. Собеседник “Ъ” среди экспортеров добавляет, что схема также существенно облегчит торговлю с Ираном.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов подтверждает, что риски с доставкой зерновых грузов на фоне кризиса увеличились. Многие покупатели переходят на контракты на условиях CIF (продавец доставляет товар в порт выгрузки) вместо FOB (доставка до порта отгрузки), указывает он.

Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ, о поставках продовольствия, 10 марта, «Интерфакс»: «Мы готовы продолжать исполнять экспортные обязательства».

Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко говорит, что предложения союза в части обеспечения возможности расчета за зерно в рублях могут быть особенно актуальны с активизацией обсуждения между РФ и Турцией по переводу расчетов в национальных валютах. По ее словам, покупателям для таких сделок могут также потребоваться инструменты хеджирования рисков, так как волатильность курсов лиры и рубля остается достаточно высокой. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что, хотя такая схема расчетов теоретически может быть рассмотрена для Турции, у которой с РФ есть большие объемы взаимной торговли продовольствием, вряд ли она возможна с другими импортерами.

С начала сезона по 10 марта РФ экспортировала 28,1 млн тонн зерна, включая 23 млн тонн пшеницы, что примерно на 30% ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона, сообщал Минсельхоз. По данным ИКАР, средние цены на российскую пшеницу с 12,5% протеина остаются на уровне $390 за тонну (FOB).

Анатолий Костырев