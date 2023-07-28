Минпромторг рекомендовал промышленным предприятиям отказаться от iPhone

Минпромторг дал рекомендацию руководству российских промышленных предприятий запретить сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях. Об этом в рамках экономического форума Россия—Африка заявил первый замглавы министерства Василий Осьмаков.

Журналисты «РИА Новости» спросили у господина Осьмакова, направил ли Минпромторг рекомендации о запрете использовать iPhone в промышленные предприятия. «Уже направили»,— ответил он.

В начале июня ФСБ России обвинила Apple (разрабатывает iPhone) в тесной работе с Агентством национальной безопасности США и организованной атаке на тысячи iPhone российских чиновников.

Минпромторг был первым ведомством, которое ввело для сотрудников запрет вести рабочую переписку с устройств Apple. Пользоваться техникой Apple в служебных целях также запрещено сотрудникам Минпросвещения, Минцифры и «Ростеха». Аналогичный запрет в ближайшее время может быть введен для сотрудников Центризбиркома России. В марте «Ъ» писал, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовано поменять телефоны iPhone на смартфоны других марок и с другой операционной системой.

Милена Костерева