Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минпромторг рекомендовал промышленным предприятиям отказаться от iPhone

Минпромторг дал рекомендацию руководству российских промышленных предприятий запретить сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях. Об этом в рамках экономического форума Россия—Африка заявил первый замглавы министерства Василий Осьмаков.

Журналисты «РИА Новости» спросили у господина Осьмакова, направил ли Минпромторг рекомендации о запрете использовать iPhone в промышленные предприятия. «Уже направили»,— ответил он.

В начале июня ФСБ России обвинила Apple (разрабатывает iPhone) в тесной работе с Агентством национальной безопасности США и организованной атаке на тысячи iPhone российских чиновников.

Минпромторг был первым ведомством, которое ввело для сотрудников запрет вести рабочую переписку с устройств Apple. Пользоваться техникой Apple в служебных целях также запрещено сотрудникам Минпросвещения, Минцифры и «Ростеха». Аналогичный запрет в ближайшее время может быть введен для сотрудников Центризбиркома России. В марте «Ъ» писал, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовано поменять телефоны iPhone на смартфоны других марок и с другой операционной системой.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...