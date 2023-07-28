Минобороны Японии назвало Россию единственной угрозой Европе

В ежегодном докладе Министерства обороны Японии (так называемой «Белой книге») Россия впервые названа «единственной и непосредственной угрозой» для безопасности Европы. Кроме того, в японском оборонном ведомстве выразили обеспокоенность в связи с активностью Москвы на Курильских островах, которые Токио считает своей территорией.

«Внешняя деятельность России, военные тенденции, в результате агрессия на Украине расшатывают основы международного порядка и являются наиболее серьезной и, кроме того, непосредственной угрозой в направлении Европы»,— отмечается в документе, представленном на рассмотрение правительства Японии.

Ситуация, в которой постоянный член Совета Безопасности ООН «открыто участвует в военных действиях, бросает вызов международному праву и международному порядку», охарактеризована в документе как беспрецедентная. Кроме того, беспокойство Токио вызывает «внешняя деятельность России, ее военные тенденции и стратегическое взаимодействие с Китаем». Кроме того, в японском Минобороны недовольны «размещением вооружений и военной техники РФ» на островах Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые в Токио называют своими «северными территориями».

Япония осудила российскую военную операцию на Украине сразу после ее начала в феврале 2022 года. Вместе с западными партнерами японские власти регулярно накладывают на РФ санкции из-за ведущихся Москвой боевых действий. Так, с апреля прошлого года Япония прекратила экспорт в Россию автомобилей премиум класса. В январе 2023-го Япония запретила поставки вакцин и медоборудования. В феврале нынешнего года она включила в санкционный список 48 физических и 73 юрлица из РФ. С апреля запрещен экспорт из Японии в Россию стали, беспилотников, компонентов для авиации. Сегодня, 28 июля, правительство Японии запретило поставки в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л.

Александр Кислов