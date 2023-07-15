WSJ: США хотят вовлечь Японию в потенциальный вооруженный конфликт вокруг Тайваня

США и Япония пытаются разработать «комбинированный оперативный план» на случай вооруженного конфликта Китая с Тайванем, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их данным, Вашингтон подталкивает Токио к тому, чтобы рассмотреть возможность участия, к примеру, в «охоте за китайскими подводными лодками» рядом с островом.

WSJ уточняет, что США и Япония больше года работают над планом. Они обсуждают маршруты поставок вооружений, места установки ракет и планы эвакуации беженцев, рассказали собеседники издания. Они уточнили, что Япония была бы готова поддержать военных США, обеспечив их топливом и «другими поставками», но Вашингтон «ищет большей ясности» в этом вопросе.

Представитель Пентагона сказал WSJ, что США и Япония разделяют приверженность миру в Тайваньском проливе и Вашингтон приветствует интерес Токио к «расширению своих роли, миссий и возможностей», что «усилит сдерживание» Китая. На вопрос о том, готовят ли стороны план на случай конфликта, представитель правительства Японии ответил, что у стран есть «совместные планы обороны», но не привел подробностей.

В июне во время визита в КНР американский госсекретарь Энтони Блинкен заверил китайские власти, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня и не хочет конфликтовать с Пекином. США говорили, что Китай и Тайвань должны мирно урегулировать разногласия.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Тайвань встречает союзников».

Лаура Кеффер