Трампу предъявили еще один пункт обвинения по делу о хранении секретных документов

Группа прокуроров Минюста США добавила новый пункт обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по делу о ненадлежащем хранении секретных документов в его поместье. Спецпрокурор Джек Смит также включил в дело третьего ответчика, сообщает AP.

Новым обвиняемым стал Карлос де Оливейра, который был техническим работником при поместье экс-президента. Как утверждает прокурор, господин де Оливейра вместе с помощником экс-президента Уолту Науте перевозили коробки с секретными документами. В обвинительное заключение был добавлен пункт об «умышленном хранении информации о национальной обороне» США.

Представитель Дональда Трампа отверг новые обвинения. Он считает, что это «не более чем продолжающаяся отчаянная и безуспешная попытка» администрации Джо Байдена «преследовать президента Трампа и его окружение», а также повлиять на президентскую гонку 2024 года.

В августе 2022 года агенты ФБР без предупреждения пришли в его резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде и провели там обыск. В общей сложности в здании нашли 300 секретных документов. В июне 2023-го жюри присяжных предъявило господину Трампу 37 обвинений в неподобающем хранении секретной информации и ряде других преступлений, что может караться десятками лет тюрьмы. Начало судебного процесса запланировано на май 2024 года.

Подробности — в материале «Все в дело, что шьют».

Лаура Кеффер