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Коммерсантъ FM
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Все в дело, что шьют

Дональда Трампа теперь заподозрили в «сговоре с целью обмана США»

Проблемы с законом не только не мешают, но даже помогают экс-главе Белого дома и лидеру среди республиканских кандидатов в президенты США Дональду Трампу наращивать популярность. В ближайшие дни 77-летнего политика могут арестовать по новому делу — на этот раз касающемуся штурма Капитолия 6 января 2021 года. Среди предполагаемых обвинений — «сговор с целью обмана США». Впрочем, дополнительное внимание к себе господин Трамп, похоже, излишним не считает.

Бывший президент США Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп

Фото: Scott Morgan , Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп

Фото: Scott Morgan , Reuters

Свежий опрос электоральных предпочтений среди консерваторов снова продемонстрировал неоспоримое доминирование Дональда Трампа. Согласно обнародованным 19 июля данным Reuters/Ipsos, экс-президент лидирует в гонке за номинацию-2024 от партии, пользуясь поддержкой 47% республиканских избирателей. По сравнению с июньским замером его рейтинг вырос на 4%. Ближайший преследователь — губернатор Флориды Рон Десантис — может довольствоваться симпатиями 19% электората. Остальные и вовсе пока не дошли до двузначных цифр. Бизнесмен Вивек Рамасвами с 3% популярности поднялся до 9%, а бывший вице-президент Майк Пенс остановился на отметке в 7%. Другие многочисленные претенденты не могут похвастаться и этим.

Правда, в гипотетическом финале — матче-реванше Дональда Трампа с Джо Байденом — бывший президент США немного уступает действующему с результатом 35% против 37%.

Но сейчас это не так важно, поскольку до ноября 2024 года еще достаточно далеко, и сперва всем надо преодолеть партийные праймериз.

Если у Джо Байдена реальных конкурентов среди демократов пока нет и не предвидится, не случись чего-то экстраординарного, то Дональду Трампу полноценного отбора не избежать. А главное — надо постараться избежать тюрьмы, которая то и дело маячит перед ним. Бывший президент уже проходит фигурантом по двум громким делам. Во-первых, в суде Нью-Йорка политик обвиняется в фальсификации бухгалтерской отчетности о выплате в 2016 году порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание. Во-вторых, его подозревают в халатном обращении с секретными документами, обнаруженными в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где им совсем было не место.

Теперь он столкнулся с третьим делом, которое может оказаться посерьезнее предыдущих. Минюст США подозревает господина Трампа в нарушении трех федеральных уголовных законов. Речь идет о расследовании штурма Капитолия 6 января 2021 года и того, что может быть классифицировано как попытка удержать власть.

О том, что в скором времени его могут арестовать, возмущенный республиканец накануне лично проинформировал общественность. Спецпрокурор Джек Смит направил господину Трампу письмо о том, что против него ведется федеральное расследование. По словам политика, от него требуют предстать перед расширенной коллегией присяжных, что «всегда означает арест и предъявление обвинений».

Как выяснили американские СМИ 19 июля, в письме Джека Смита Дональду Трампу речь, в частности, идет о сговоре с целью обмана США, а также о фальсификации показаний свидетелей и давлении на них.

Вообще-то господина Смита поставили спецпрокурором, чтобы тот расследовал дело о секретных документах, прихваченных господином Трампом из Белого дома и оказавшихся в его личной резиденции после сложения полномочий главы государства. Однако в задачу команды Джека Смита также входит координация масштабного расследования о штурме Капитолия, и здесь следователи, кажется, напали на след. Опросив десятки чиновников прежней администрации, господин Смит и его коллеги получили свидетельства давления на подчиненных со стороны 45-го президента США, который требовал от сотрудников аннулировать результаты выборов-2020.

Получив письмо от спецпрокурора, Дональд Трамп заявил о попытке оппонентов превратить правоохранительные органы в инструмент вмешательства в выборы. По его мнению, цель этого преследования — помешать ему вновь стать президентом. «Это очень печальный и темный период для нашей истории»,— подчеркнул господин Трамп во вторник.

А в среду добавил: «Эти порочные коммунисты, марксисты, фашисты и радикальные левые демократы совершили атаку на моих юристов на невиданном ранее уровне, и я все еще продолжаю побеждать».

Действительно, пока все обвинения политической борьбе Дональда Трампа никак не мешают, а во многом и помогают. Тех же соперников по республиканской гонке у господина Трампа предостаточно, только говорить они вынуждены все чаще не о каких-то своих программах, а об экс-президенте и его проблемах с законом. Учитывая популярность бывшего лидера США среди консервативных избирателей, редкий кандидат решается выступить в поддержку правосудия. В итоге все высказываемые конкурентами предложения уходят на второй план, уступая центральное место злоключениям Дональда Трампа, даже если его нет в тот момент в эфире.

Страдает и его главный противник Рон Десантис. Вступивший в гонку не вполне удачно губернатор Флориды, которого за взгляды и более сдержанный характер называют «усовершенствованной версией Трампа», пытается разными способами исправить положение. Однако выступления в консервативных СМИ пока не сильно помогают ему нарастить рейтинг. На днях политик решился выйти из зоны комфорта и дать интервью либеральному телеканалу CNN. Новая аудитория, широкий охват, готовность отвечать на идеологически неудобные вопросы — все это должно было масштабировать фигуру господина Десантиса и, наверное, как-то подправить федеральную узнаваемость. Однако торжественность момента была нарушена еще до выхода интервью в эфир.

«Через минуту мое интервью с губернатором Флориды Роном Десантисом. Но сперва другие важные новости — связанные с Дональдом Трампом»,— сказал, предваряя разговор с господином Десантисом, ведущий Джейк Таппер.

Как отметило издание Politico, в итоге получилась наглядная демонстрация всей сути республиканских праймериз-2024: воодушевленный очередными подозрениями со стороны судебных органов Дональд Трамп оказывается в центре внимания, а его соперники отчаянно пытаются хоть как-то на этом фоне проявить себя.

В эфире CNN Рон Десантис обстоятельно обрисовал видение своего возможного президентства. Затронул политик и внешнюю политику, включая украинский кризис, который, по его мнению, не должен быть центром национальных интересов США. Однако, анализируя интервью, американские СМИ сосредоточили внимание на другом. А именно: господин Десантис встал на защиту господина Трампа.

Как независимые либералы помогают экс-президенту вернуться в Белый дом

Строго говоря, назвать губернатора Флориды защитником бывшего президента было бы преувеличением. Как-никак за несколько часов до эфира он уже заявлял, что господину Трампу «следовало более решительно выступить» против штурма Капитолия 6 января. Политик был явно не настроен тратить часть драгоценной 15-минутки на CNN на эту тему. Но тем не менее сделать это ему пришлось. «Эта страна идет по пути криминализации политических разногласий. И я думаю, что это неправильно. Я не думаю, что нам пойдет на пользу, если президентские выборы сосредоточатся на том, что произошло четыре года назад в январе. Поэтому я хочу сосредоточиться на том, что будет впереди. Не хочу оглядываться назад. Я надеюсь, что ему не предъявят обвинения. Не думаю, что это будет на пользу стране»,— заявил Рон Десантис.

Тем не менее время было потрачено, и какая от этого польза, непонятно. Дональд Трамп остается лидером республиканских симпатий, и пока нет признаков, что какие-либо обвинения могут помешать этой консервативной любви.

Алексей Забродин

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