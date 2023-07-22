Дело Трампа о секретных документах рассмотрят до президентских выборов в США

Судебный процесс по делу экс-президента США Дональда Трампа о ненадлежащем обращении со сверхсекретными правительственными документами запланирован на 20 мая 2024 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постановление суда.

По данным издания, адвокаты экс-президента настаивали, что любой судебный процесс по делам в отношении Дональда Трампа должен начаться уже после президентских выборов в США (5 ноября 2024 года). Решение было вынесено федеральным судьей Южного округа Флориды Эйлин Кэннон.

27 июня этого года CNN опубликовал аудиозапись, на которой Дональд Трамп зачитывает выдержки из секретных документов Пентагона о потенциальном нападении на Иран. Запись является доказательством по одному из эпизодов обвинительного заключения, в котором, по утверждению прокуратуры, господин Трамп показывал секретную информацию людям, не имевшим допуска к ней.

Обвинение господину Трампу предъявили 13 июня. Дональд Трамп стал первым экс-президентом, которому вынесли обвинения на федеральном уровне. Ему может грозить до 400 лет тюрьмы. При этом 19 июля Reuters писал, что в последние месяцы Дональд Трамп укрепил позиции в опросах общественного мнения именно благодаря заявлениям о предвзятости расследований.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп опять побывал под стражей».

Полина Мотызлевская