Mercedes приехал с иском

Суд, полиция и прокуратура включились в спор белгородского бизнесмена с дилером Mercedes-Benz «Аврораавто». Покупатель осенью 2021 года внес предоплату за внедорожник G-500 («гелендваген»), а затем весь следующий год требовал завершить сделку по цене в 17 млн руб. Сейчас эти машины стоят до 29 млн руб. Продавец уверяет, что один из последних официально ввезенных в Россию люксовых джипов прибыл с браком, а новых поставок уже не будет. Кульминацией спора стала безуспешная попытка инициировать уголовное дело против сотрудников дилера. Эксперты шансы истца на победу в суде считают невысокими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В январе белгородский арбитражный суд продолжит рассматривать спор между дилерской группой «Аврораавто» Аркадия Залана и ООО «СМУ №17» местного бизнесмена Павла Мокрищева. Истец просит обязать салон Mercedes-Benz продать ему внедорожник G-500, о чем стороны договорились еще в ноябре 2021 года. Согласно материалам дела, между юрлицами был заключен договор с ценой 17,3 млн руб., покупатель внес 1,8 млн руб. предоплаты, поставка была запланирована на июль 2022 года. Приобретение автомобиля для владельца на юрлицо является популярной схемой, оно позволяет сделать вычет по НДС.

После начала спецоперации дилер в марте 2022-го смог выкупить с завода только один G-500 — его оценивали уже в 26,5 млн руб. Как заявили «Ъ-Черноземье» в «Аврораавто», этот автомобиль предназначался не для «СМУ №17». Заказ для нее был передан производителю в феврале, однако после введения санкций все поставки были отменены. В итоге в том же марте продавец уведомил о расторжении договора в одностороннем порядке и возвратил предоплату.

В конце марта, не дожидаясь срока исполнения условий договора, СМУ №17 подало иск к дилеру «об обязании передать» машину. По материалам дела, до покупателя дошла информация о том, что в салон привезли G-500, аналогичный ожидаемому им вплоть до цвета кузова — и он был уверен, что речь идет о его заказе. Однако он не получал предусмотренного договором уведомления о готовности автомобиля к передаче. Принципиальных решений по иску суд пока не выносил. С машиной запрещено проводить регистрационные действия. «Аврораавто» не смогла оспорить это.

Передавать СМУ №17 ставший предметом спора G-500 дилер не стал, ссылаясь не только на то, что речь идет о разных машинах, но и на якобы выявленный брак

«Была обнаружена неисправность в блоке управления, требующая его замены. Учитывая события, которые развивались с 24 февраля, мы понимали, что ограничения поставок запчастей не позволят выполнить гарантийные обязательства в отношении дорогостоящего автомобиля»,— сказали в «Аврораавто».

Сейчас в России доступны G-500 по «параллельному импорту» без официальной гарантии. Цены на машины 2022 года начинаются, по данным Auto.ru, с 21 млн руб. У дилеров Mercedes-Benz оставшиеся в наличии официальные G-500 стоят до 29 млн руб. В «Аврораавто» отмечают, что в договоре была заложена возможность изменения суммы для покупателя. Связаться с представителями СМУ №17 не удалось, указанный в ЕГРЮЛ телефон не отвечал.

В декабре дилер подал встречный иск о «принудительном расторжении договора». Он мотивирует это «форс-мажором»: уходом Mercedes-Benz из РФ и приостановкой поставок автомобилей и запчастей, что привело к «невозможности размещения заказов и выполнения гарантийных обязательств». Суд рассмотрит иск 17 января.

В ходе прошедших заседаний выяснилось, что дилер еще в марте передал спорный G-500 некоему «физическому лицу» как залоговый актив. В этот момент к делу как третье лицо присоеденился воронежский бизнесмен Омару Мутошвили, сообщается в картотеке арбитража. В «Аврораавто» подчеркивают, что договор залога в счет взятого займа был заключен еще в сентябре 2021-го в отношении различных «товаров в обороте», а залогодержатель в итоге получил по нему сразу два оставшихся у дилера люксовых Mercedes-Benz — G-500 и GLE. СМУ №17 подало иск об оспаривании этого договора в Свердловский райсуд Белгорода.

Покупатель пытался перенести конфликт в уголовную плоскость. В марте он обратился в управление МВД по Белгороду с заявлением о совершении сотрудниками дилера якобы «противоправных действий по несоблюдению договора». Отдел экономической безопасности управления начал доследственную проверку (копии части материалов есть у «Ъ-Черноземье»). Сотрудники полиции в течение последующих восьми месяцев посещали офисы дилера, вызывали сотрудников «на опрос».

«Аврораавто» жаловалась на это в прокуратуру, заявляя о «непрофессиональных и агрессивных действиях» следователя, который якобы «в грубой форме требовал обеспечить явку сотрудников, угрожал штрафами и принудительными приводами», а также «в ночное время приезжал к ним домой с вопросами относительно автомобиля».

Прокуратура области по жалобе внесла представление начальнику городского УМВД, в котором назвала проверку «необоснованной». В итоге полиция не стала возбуждать дело «в связи с отсутствием состава преступления», сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе управления МВД по Белгороду.

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников полагает, что если покупатель не сможет оспорить договоры по залогам, то в основном иске будет отказано. «У истца останется право продолжать требовать компенсацию хорошей суммы убытка. Исходя из норм Гражданского кодекса и сложившейся практики, добросовестный продавец должен был предложить покупателю забрать доступный автомобиль с недостатком, возместить соответствующие потери и сообщить о невозможности устранения проблемы или поставки аналогичной машины в связи с санкциями. Если бы это было сделано, "Аврораавто" смогла бы избежать конфликта и сократила возможные убытки»,— заключил господин Валежников.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин считает, что у истца нет серьезных перспектив в суде: «Судьба спора зависит от того, было ли в договоре зафиксировано условие об окончательной цене. Если этого, как указывает сторона ответчика, не было, то возможность взыскать убытки выглядит небольшой».

Сергей Калашников