Мой номер будет скрыт опять

В Воронеже задерживается анонсированное еще в марте начало эвакуации автомобилей с прикрытыми номерами с платных парковок. Мэрия, облправительство и ГИБДД пока не могут согласовать необходимый для этого регламент. Предполагается, что эвакуацию будет оплачивать дефицитный городской бюджет — источники «Ъ-Черноземье» оценивают расходы на это в пределах 25 млн руб. в год. Впоследствии власти попытаются взыскать расходы с владельцев машин в порядке регресса. Стоянка без номеров не нарушает ПДД, поэтому законных оснований для исков против водителей у властей пока нет, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежским властям пока не удается регламентировать эвакуацию автомобилей без номеров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежским властям пока не удается регламентировать эвакуацию автомобилей без номеров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Воронеже до сих пор не согласован регламент, позволяющий начать эвакуацию с платных парковок в центре автомобилей со скрытыми номерными знаками — многие горожане по-прежнему избегают оплаты стоянки, прикрывая номера визитками, газетами или медицинскими масками. В правительстве региона, напомним, еще в марте сообщали, что планируют наладить вывоз на штрафстоянки машин с «нечитаемыми» номерами и с неоплаченной парковкой. В июне мэр Вадим Кстенин уточнял, что необходимые нормативно-правовые акты будут «выпущены в ближайшее время».

По данным собеседников «Ъ-Черноземье» на местном транспортном рынке, регламент эвакуации на сегодняшний день «далек от финальной версии» и «не имеет конкретики», а его последнюю редакцию по итогам обсуждения в правительстве области было решено «отправить на глубокую доработку». По информации одного из источников, окончательно не определен ответственный за доработку департамент облправительства и ее обязательные сроки. Таким образом, эвакуация «вряд ли начнется хотя бы в августе-сентябре».

Подписи под окончательной версией регламента для фактического начала эвакуации должны поставить как минимум три стороны: мэр, представитель облправительства (губернатор Александр Гусев или глава курирующего департамента) и начальник главка МВД генерал-майор полиции Михаил Бородин. В мэрии и областном управлении ГИБДД подтвердили «Ъ-Черноземье», что регламент еще не согласован, но воздержались от комментариев насчет степени его готовности.

В облправительстве пока не ответили на запрос «Ъ-Черноземье» об этом.

В распоряжении «Ъ-Черноземье» имеется копия одной из последних редакций регламента эвакуации, датированная концом июня. По сравнению с первоначальной версией, параметры которой стали известны в марте, власти изменили источники финансирования проекта. Вывоз машин по-прежнему планируется оплачивать только из бюджета, не взимая платы с водителей, но теперь «финансовое обеспечение мероприятий» возлагается на бюджет Воронежа (на 2023 год его расходная часть составляет около 40 млрд руб.), а не Воронежской области (более 170 млрд руб.).

Согласно предварительной версии регламента, мэрия будет должна сама «организовывать мероприятия по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, осуществлять полномочия по выделению охраняемых стоянок». Городские власти, предполагается, несут ответственность за автомобили во время эвакуации и будут обязаны компенсировать из бюджета возможные повреждения. Участие правительства региона в проекте, возможно, ограничится тем, что департамент цифрового развития подключит справочную службу по эвакуации к единому номеру 122.

Один из источников «Ъ-Черноземье» на транспортном рынке региона оценил возможный бюджет проекта в 20–25 млн руб., исходя из необходимости выпускать в город десять эвакуаторов пять дней в неделю (по выходным парковки в центре бесплатные). «Это не самая большая сумма, но она чувствительна для дефицитного бюджета. Просто так выделять эти деньги не хочет ни город, ни область»,— отметил источник, предположив, что именно с этим связано «затягивание согласования». По его информации, изучается возможность привлечения к проекту пока лишь двух эвакуаторов муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс» — «для психологического эффекта».

Также, по данным «Ъ-Черноземье», власти пытаются найти юридические возможности для «взыскания регресса» (компенсации расходов) за эвакуацию с воронежских водителей — стоянка без номеров не является нарушением ни ПДД, ни правил городского благоустройства.

Еще одним ключевым изменением проекта с марта по июнь стала география эвакуации. Ранее действие регламента распространялось с мотивировкой требованиями безопасности в условиях спецоперации на всю Воронежскую область без исключений, против чего высказывался на мероприятиях в облправительстве, в частности, глава Новоусманского района Дмитрий Маслов. Сейчас возможную эвакуацию предполагается ограничить отдельными зонами в Воронеже: все платные парковки, остановки общественного транспорта, парки, места «с большим скоплением граждан» и зоны возле офисов органов власти.

Также из перечня оснований для эвакуации в последней доступной версии регламента были исключены номера иностранных государств — в Воронеже распространена практика эксплуатации нерастаможенных и не облагаемых в РФ налогом автомобилей с номерами Армении, Казахстана, Киргизии, а также частично признанных Абхазии и Южной Осетии.

Из регламента также исключили необходимость для водителя обращаться за эвакуированным автомобилем в местный отдел полиции и проходить через процедуру допроса о причинах снятия номеров, которую источники «Ъ-Черноземье» характеризовали как воспитательную меру. В последней версии регламента сказано, что владелец автомобиля будет обращаться напрямую на стоянку, куда затем специально будут вызывать сотрудника полиции. Он должен будет «установить причину отсутствия государственных регистрационных знаков» и проконтролировать их установку на автомобиль. После этого машину вернут владельцу.

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин считает, что в случае начала эвакуации машин с нечитаемыми номерами «взыскание регресса будет невозможным без изменения законодательства на федеральном уровне».

«У таких исков со стороны мэрии не будет перспектив. И они уж точно не устоят в апелляции. Для этого сначала нужно регламентировать, что автомобиль не может стоять без номеров, чтобы за это предусматривалась административная ответственность, например, в рамках контртеррористической деятельности. Или вместо такой ответственности в законе прямо предусматривалась компенсация за эвакуацию, проведенную в связи с исполнением такого закона,— полагает господин Просвирин.— Только после этого эвакуация автомобиля с нечитаемыми номерами станет для автолюбителей платной. Презумпции, бремя доказывания, установление вины в ситуации, когда нечитаемые номера не всегда априори вина владельца, требуют внимательнейшего законодательного регулирования. Но опять же пока конструкции для таких исков в законе не существует — нет и рисков регресса».

Сергей Калашников