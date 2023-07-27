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Коммерсантъ FM
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Венгрия снова высказалась против идеи ЕС выделить Украине оружие на €20 млрд

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что венгерские власти выступают против предложения Евросоюза выделить Украине военную помощь в размере €20 млрд. Ранее такую позицию высказывал глава МИД Венгрии.

Фото: Luis Cortes / Reuters

Фото: Luis Cortes / Reuters

Слова министра приводит ТАСС. «Мы не можем поддерживать государство, не являющееся членом ЕС, за счет его бюджета»,— сказал глава канцелярии премьер-министра на брифинге. Как сообщает агентство, чиновник добавил, что Венгрия ждет положенных ей выплат из бюджета и специальных фондов Евросоюза.

На сайте правительства Венгрии сегодня, 27 июля, была опубликована выдержка из выступления господина Гуйяша в Будапеште. В ней его слов о €20 млрд на военную помощь Украине нет. Судя по тексту, глава канцелярии говорил о проблемах с мигрантами в ЕС и ожидании от властей блока выплат после того, как Венгрия выполнила условия, связанные с корректировкой системы судопроизводства. Также чиновник затронул тему Украины, подчеркнул, что Венгрия выступает за прекращение огня и мирные переговоры.

Нарастить ресурсы Европейского фонда мира, средства которого идут на военную поддержку Украины, предложил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель 20 июля. По данным Politico, фонд будет увеличен на €20 млрд. После предложения Жозепа Борреля глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия ждет ответа от ЕС относительно ранее выделенных на военную помощь Украине €10 млрд.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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