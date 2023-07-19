Politico: ЕС хочет создать фонд на €20 млрд для помощи ВСУ в течение четырех лет

Евросоюз намерен создать фонд объемом в €20 млрд для помощи Вооруженным силам Украины в течение следующих четырех лет, сообщает Politico со ссылкой на пять дипломатов, знакомых с планом ЕС.

Уточняется, что деньги из фонда будут покрывать расходы отдельных стран на закупку оружия, боеприпасов, ракет и танков для передачи в дар ВСУ. Фонд также должен оплатить обучение украинских солдат, передает издание.

Отмечается, что создание подобного фонда ЕС начал планировать через небольшой промежуток времени после начала военного конфликта России и Украины. Сейчас речь идет об ускорении реализации данной инициативы, уточняет Politico.

Один из собеседников издания заявил, что министры иностранных дел стран ЕС рассмотрят проект создания фонда на встрече в Брюсселе завтра, 20 июля. По его словам, принять инициативу планируется к осени.

Высокопоставленный чиновник ЕС сказал Politico, что средства из Европейского фонда мира, которые сейчас идут на военную поддержку Украины, скоро будут исчерпаны, поэтому нужно сделать помощь предсказуемой в долгосрочной перспективе.

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля ЕС присоединился к декларации о гарантиях безопасности для Украины. Документ также подписали представители стран G7. Согласно докладу внешнеполитического ведомства ЕС, в 2023 году общая помощь Брюсселя Киеву достигнет €4 млрд.

Эрдни Кагалтынов