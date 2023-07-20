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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Венгрии попросил ЕС предоставить отчет о военной помощи Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона ждет ответа от ЕС о том, куда ранее были направлены выделенные на военную помощь Украине €10 млрд. Он сказал это после заявления главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, предложившего увеличить ресурсы Европейского фонда мира.

«Венгерская позиция по-прежнему ясна: мы ждем отчета о более чем €10 млн, направленных Украине ранее»,— написал Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Ранее сегодня Жозеп Боррель пообещал вынести на обсуждение глав МИД ЕС план расширения ресурсов Европейского фонда мира. По данным Politico, план расширения финансирования предполагает увеличение бюджета фонда на €20 млрд до 2027 года.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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