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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 519-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 27 июля

Судья МУС, выдавшая ордер на арест Путина, объявлена в розыск в РФ. Президент США поручил своей администрации передать доказательства предполагаемых военных преступлений России на Украине Международному уголовному суду, сообщает Reuters. Минспорт Украины разрешил украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами, выступающими в нейтральном статусе. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:19. Первая в РФ колесная самоходная гаубица «Мальва» готовится к поставкам в войска, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха.

9:18. Верховный суд дал отрицательный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от партии «Новые люди», в котором они предлагали не считать дискредитацией бойцов ЧВК распространение информации, которая относится к событиям, произошедшим вне зоны боевых действий, пишет РБК.

9:16. Средний размер пенсии в четырех новых субъектах РФ по состоянию на 21 июля составляет 18,2 тыс. рублей с учетом социальной доплаты, пишет РБК.

9:01. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что минувшей ночью под обстрел оказалась портовая инфраструктура. По его словам, в результате обстрела с подлодки в акватории Черного моря ракетой «Калибр» погиб гражданский охранник одного из объектов.

8:47. Движение автомобилей по Крымскому мосту в сторону Кубани временно приостановлено.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:47. США не контактировали с Россией по поводу ситуации вокруг Тревора Рида после сообщений о его ранении на Украине.

8:46. Судья МУС Томоко Аканэ объявлена в розыск в РФ. СКР считает ее одной из ответственных за выдачу ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

8:46. Президент США Джо Байден поручил своей администрации передать доказательства предполагаемых военных преступлений России на Украине Международному уголовному суду, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

8:46. Минспорт Украины разрешил украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами, выступающими в нейтральном статусе.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 518-й

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