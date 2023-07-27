FT: в начале наступления Украина потеряла пятую часть предоставленного НАТО снаряжения

Газета The Financial Times (FT) со ссылкой на заявления украинских и западных официальных лиц сообщила, что с момента начала контрнаступления вооруженные силы Украины потеряли почти пятую часть всего снаряжения, предоставленного НАТО. В качестве ответной меры Киев решил сменить военную тактику.

В последние недели на фоне незначительных успехов в контрнаступлении украинские вооруженные силы начали применять новую тактику, пишет FT. По словам украинских командиров, новая стратегия позволяет добиться ощутимых результатов на поле боя. Вместо того чтобы прорываться через российские минные поля при помощи бронетехники НАТО, украинские силы сосредоточили свое внимание на обстреле российских оборонительных позиций артиллерийским огнем. Такой подход, отмечает газета, позволил сократить потери украинской стороны.

Согласившиеся поговорить с FT украинские солдаты отмечали, что в ходе боевых действий столкнулись с более жестким сопротивлением, чем они ожидали. В частности, в ходе одного из боев украинская армия потеряла американскую боевую пехотную машину Bradley и некоторое инженерное оборудование. Однако сейчас число предоставленных Украине танков и боевых машин, потерянных в бою, снизилось относительно первых двух недель контрнаступления. «Каждый день мы освобождаем от 1 до 2 кв. км нашей территории»,— заявил FT бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Волошин.

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что контрнаступление украинских вооруженных сил развивается «медленнее, чем хотелось бы». В то же время глава государства подчеркивал, что украинская армия будет продвигаться так, как считает нужным.

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский утверждал, что контрнаступление осложняется тем, что на востоке и юге территория наводнена минами и оборонительными заграждениями. Премьер Украины Денис Шмыгаль объяснил отсутствие видимых результатов наступления желанием «сберечь каждого солдата».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».