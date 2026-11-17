Немецкая сторона изначально возражала против включения «Порше Руссланд» и «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» в конкурсную массу. Среди основных аргументов — у Volkswagen только 74,99% акций в Porsche AG, владеющей российскими «дочками», и, соответственно, должник не может контролировать актив. Но суд посчитал, что Volkswagen сохранил возможность определять деятельность компании и ее дочерних обществ. Как отмечается в определении суда, должник структурировал владение спорными активами в РФ так, что формальное обращение взыскания стало затруднительным, при этом еще в 2022 году Volkswagen заявлял о намерении продать доли в «Порше Руссланд» и «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд». Российские же кредиторы, отметил суд, с учетом «недружественных действий» ФРГ лишаются средств правовой защиты по месту инкорпорации должника. В Volkswagen и Porsche AG оперативно “Ъ” не ответили.