Лучше меньше, да «Порше»
В отношении Volkswagen AG в России в сентябре 2025 года введена процедура локального банкротства по заявлению АО «Камея». Компания выкупила долг Volkswagen перед автозаводом НАЗ (ранее ГАЗ) в размере 16,9 млрд руб. и €40,05 тыс., возникший из-за разрыва соглашения о контрактной сборке автомобилей Skoda и Volkswagen в Нижнем Новгороде. В Volkswagen AG пытались оспорить уступку долга, указывая, что НАЗ и «Камея» аффилированы и договор цессии служил прикрытием договора дарения, но безуспешно. Сейчас «Камея» и конкурсный управляющий Volkswagen оспаривают сделки по продаже российских активов концерна, включая автозавод в Калуге (см. “Ъ” от 22 сентября).
Газета «Коммерсантъ» №212от 17.11.2026, стр. 1