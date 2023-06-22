Премьер Украины Шмыгаль объяснил отсутствие видимых результатов наступления желанием «сберечь каждого солдата»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции в Лондоне сказал, что пока нет видимых результатов наступления ВСУ, поскольку командование не хочет понести больших потерь личного состава. По его словам, ВСУ работают «по стандартам НАТО» и «берегут каждого солдата».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Шмыгаль

Фото: Reuters Денис Шмыгаль

Фото: Reuters

«Мы должны все понимать, что для нас важна каждая жизнь. Мы не будем вести наших людей под обстрелы. Мы будем проводить очень разумные наступательные операции»,— сказал господин Шмыгаль (цитата по «Укринформ»).

Обращаясь к украинцам и западным партнерам, господин Шмыгаль заверил, что контрнаступление будет успешным, но «потребует времени» из-за тактики, избранной военным командованием.

21 июня Владимир Путин заявил, что украинская армия несет серьезные потери в личном составе и технике в ходе контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную», при этом указал на серьезное сопротивление, с которым ВСУ сталкиваются в ходе боев.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов