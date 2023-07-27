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Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с председателем КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Глава Минобороны передал северокорейскому лидеру послание от президента РФ Владимира Путина, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении ЦТАК подчеркивается, что встреча поможет дальнейшему углублению связей между КНДР и РФ.

Сергей Шойгу прибыл с визитом в Северную Корею 25 июля. В КНДР он принял участие в торжествах по случаю 70-летия заключения перемирия в Корейской войне. Это первый визит высокопоставленной делегации из России в КНДР с начала пандемии коронавируса. 26 июля министр обороны РФ провел переговоры с северокорейским коллегой Кан Сун Намом в Пхеньяне.

Подробнее о визите главы Минобороны РФ в КНДР — в материале «Ъ» «Сергей Шойгу открывает Северную Корею».

Эрдни Кагалтынов

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