Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР

Министр обороны России Сергей Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с министром обороны КНДР Кан Сун Намом, сообщает российское военное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу (слева)

Фото: Министерство обороны РФ Сергей Шойгу (слева)

Фото: Министерство обороны РФ

«Корейская Народно-Демократическая Республика — важный партнер России, с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества»,— подчеркнул глава Минобороны РФ (цитата по Telegram-каналу министерства).

Господин Шойгу также заявил о необходимости последовательно развивать двусторонние связи между РФ и КНДР по всем направлениям. «Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия по линии наших оборонных ведомств»,— добавил министр.

Господин Шойгу прибыл с визитом в Северную Корею накануне, 25 июля. В КНДР он будет принимать участие в торжествах по случаю 70-летия заключения перемирия в Корейской войне. Это первый визит высокопоставленной делегации из России в КНДР с начала пандемии коронавируса.

Подробнее о визите министра обороны РФ в КНДР — в материале «Ъ» «Сергей Шойгу открывает Северную Корею».

Александр Кислов