Сергей Шойгу открывает Северную Корею

Высокопоставленная делегация из России посещает Северную Корею впервые с начала пандемии коронавируса: в Пхеньян во вторник для участия в торжествах по случаю 70-летия заключения перемирия в корейской войне вылетел министр обороны РФ Сергей Шойгу. Визит в КНДР нанесет и партийно-правительственная делегация из Китая. В Южной Корее тем временем продолжаются мероприятия, приуроченные к 70-летию военного альянса с США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны России Сергей Шойгу (в центре)

Фото: Министерство обороны РФ Министр обороны России Сергей Шойгу (в центре)

Фото: Министерство обороны РФ

Маски сброшены

О визите Сергея Шойгу в КНДР вчера сообщило Минобороны РФ. «25–27 июля по приглашению Министерства обороны КНДР российская делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в отечественной освободительной войне 1950–1953 годов»,— заявили в ведомстве. Как сказано далее в пресс-релизе, этот «визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами».

День победы власти КНДР отмечают 27 июля, поскольку в 1953 году в этот день между представителями КНДР (и воевавшими на их стороне китайскими добровольцами) и силами ООН (представленными США) было заключено соглашение о прекращении огня. Южная Корея его поначалу не поддержала. Мирного договора между Пхеньяном и Сеулом нет до сих пор (в 1991 году КНДР и Республика Корея при посредничестве ООН подписали Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах, но оно было впоследствии разорвано).

Сергей Шойгу ранее не наносил официальных визитов в Северную Корею. Ожидалось, что он посетит Пхеньян в октябре 2019 года, но эта поездка так и не состоялась. А в начале 2020 года власти КНДР, опасаясь распространения коронавируса, ввели самые строгие в мире правила въезда в страну и выезда из нее. Из-за закрытия границ и полного прекращения пассажирского сообщения российским дипломатам и членам их семей в феврале 2021 года пришлось пересекать границу на самодельной дрезине.

Избежать инфицирования населения, однако, и при помощи жесточайших ограничений не удалось: по данным властей КНДР, коронавирусом переболели почти 5 млн жителей страны, при этом умерли якобы всего 74 человека. Как бы то ни было, о снятии антиковидных ограничений официальные лица Северной Кореи пока не сообщали, однако приглашение делегации из РФ на предстоящие торжества явно свидетельствует о том, что на практике намечается их пересмотр.

В Пхеньян также приглашена официальная делегация из Китая: ее возглавит заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (то есть зампред парламента) Ли Хунчжун. «Мы считаем, что этот визит поспособствует здоровому и стабильному развитию отношений между Китаем и КНДР, укреплению мира и стабильности в регионе и созданию условий для политического урегулирования проблемы полуострова»,— заявили по этому поводу в МИД КНР.

Как ожидается, 27 июля российские и китайские официальные лица примут участие в грандиозном торжественном параде в Пхеньяне.

Отношения между Москвой и Пхеньяном обрели особое значение после начала российской военной операции на Украине. Северная Корея оказалась (наряду с Белоруссией и Сирией) одной из немногих стран, которые проголосовали против всех трех резолюций Генассамблеи ООН, осуждающих действия России в отношении Украины. Западные официальные лица неоднократно заявляли, что КНДР поставляет РФ боеприпасы в обмен на продовольствие, однако и в Пхеньяне, и в Москве это отрицали.

В одной подлодке

В Южной Корее тем временем продолжают отмечать 70-летие военного альянса с США. К этому, в частности, приурочен заход очередной американской атомной подлодки в южнокорейский порт: в понедельник на военно-морскую базу острова Чеджудо прибыла многоцелевая субмарина класса Los Angeles — USS Annapolis. Это уже третий подобный заход за месяц. В середине июня в порт южнокорейского Пусана впервые за шесть лет зашла атомная подлодка США USS Michigan класса Ohio, вооруженная крылатыми ракетами Tomahawk. А на минувшей неделе в Пусане побывала USS Kentucky — субмарина класса Ohio, способная нести межконтинентальные баллистические ядерные ракеты Trident II D5. Подлодок такой конфигурации в портах Южной Кореи не было с 1981 года.

Напомним, 26 апреля президенты США Джо Байден и Южной Кореи Юн Сок Ёль подписали Вашингтонскую декларацию, которая подразумевает укрепление политики «расширенного ядерного сдерживания», распространяющей «ядерный зонтик» США на Южную Корею. Этот документ среди прочего предусматривает регулярные заходы американских стратегических подлодок в территориальные воды Южной Кореи. Вашингтон и Сеул объясняют необходимость интенсификации военного сотрудничества обострением обстановки на Корейском полуострове, вину за которое они возлагают на Пхеньян.

В этот понедельник и вторник представители внешнеполитических ведомств Южной Кореи, США и Японии провели серию телефонных разговоров, посвященных обстановке на Корейском полуострове. По итогам бесед было выпущено заявление о «решительном осуждении ракетных испытаний Северной Кореи, которые проводятся с беспрецедентной частотой, включая пуск межконтинентальных баллистических ракет от 12 июля». По мнению сторон, действия Пхеньяна «несут серьезную и сиюминутную угрозу региональной безопасности, являются серьезным вызовом для международного сообщества».

24 июля КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности (они упали в Японское море). 12 июля Пхеньян испытал межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасонпхо-18». При этом помощник генсека ООН Халед Хиари на заседании Совбеза ООН 13 июля заявил, что, «пролетев около 1001 км и достигнув высоты 6648,4 км, ракета упала в море в исключительной экономической зоне Российской Федерации».

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данные ООН, заявила: «На данный момент подтверждающих данных о падении (ракеты.— “Ъ”) в нашей исключительной экономической зоне нет». 15 июля заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко сказал журналистам, что власти РФ продолжают исследовать эту информацию. Но также подчеркнул: «Пока четкой информации о том, что ракета упала в экономической зоне России, нет». При этом дипломат добавил, что США и их союзники «фактически провоцируют Северную Корею на наращивание оборонной мощи».

Елена Черненко