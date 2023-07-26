Сергей Шойгу принял участие в возложении цветов к монументу Освобождения в Пхеньяне

Министр обороны России Сергей Шойгу и члены российской делегации в ходе визита в Северную Корею возложили цветы к монументу Освобождения, установленному в Пхеньяне. Кадры с мероприятия распространила пресс-служба оборонного ведомства.

Монумент Освобождения был воздвигнут в центре Пхеньяна на горе Моранбон в августе 1946 года. Он посвящен воинам Красной армии, освободившей Корею в годы Второй мировой войны. Памятник представляет собой 30-метровую гранитную стелу, увенчанную красной звездой.

Сергей Шойгу прилетел в Северную Корею вчера, 25 июля, для участия в торжествах по случаю 70-летия заключения перемирия в корейской войне. Это первый визит в высокопоставленной делегации из России в КНДР впервые с начала пандемии коронавируса.

Подробнее о визите главы Минобороны России в Пхеньян — в материале «Ъ» «Сергей Шойгу открывает Северную Корею».

Милена Костерева