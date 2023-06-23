Зеленский поручил уволить одесского военкома, у которого СМИ нашли виллу в Испании

Президент Украины Владимир Зеленский поручил немедленно уволить главу Одесского территориального центра комплектации (аналог военного комиссариата) Евгения Борисова. Ранее украинские СМИ сообщали, что у него в Испании есть вилла, а в конце декабря 2022 года военком выезжал в эту страну на 20 дней.

«Дал срочное поручение главкому Залужному немедленно освободить от должности, так сказать, одесского "военкома" — начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна»,— заявил на заседании ставки господин Зеленский (цитата по Telegram-каналу издания УНИАН). Также президент поручил создать комиссию для проверки всех военкомов во всех украинских регионах.

Евгений Борисов был назначен военным комиссаром Одесской области в июле 2019 года. Купленную им в Марбелье виллу СМИ оценили почти в €4 млн.

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Мария Федотова