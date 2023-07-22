Бывшему одесскому военкому предъявлены обвинения после скандала с виллой в Испании

Бывшему руководителю Одесского областного территориального центра комплектования и соцподдержки (аналог военного комиссариата) заочно предъявлено обвинение по факту незаконного обогащения. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины, до этого сегодня об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Речь идет о Евгении Борисове, которого господин Зеленский поручил уволить на фоне сообщений СМИ о вилле военкома в Испании.

Помимо незаконного обогащения его обвинили в неявке на службу и уклонении от военной службы. Сейчас решается вопрос об объявлении экс-военкома в розыск и запросе на арест. По данным следствия, в период действия военного положения члены семьи обвиняемого по его поручению приобрели автомобили премиум-класса и недвижимое имущество в Испании на общую сумму более 151 млн грн (около $4,1 млн), хотя официальный доход семьи не покрывает этой суммы.

В начале декабря 2022 года, по данным следствия, обвиняемый более двух недель не появлялся на военной службе без уважительных причин. Перед этим он выписался из госпиталя. Во второй половине декабря этого же года чиновник «путем обмана выехал за пределы страны». В офисе прокурора отмечают, что Минздрав ему зарубежное лечение не предписывал. «Вместе с членами семьи он почти месяц находился в Республике Молдова, Турции на Сейшельских островах и в Королевстве Испания»,— сообщает ведомство в Telegram-канале.

«Да и в целом продолжается проверка территориальных центров комплектования, то есть военкоматов»,— прокомментировал в своем Telegram-канале предъявление обвинения президент Украины.

Евгений Борисов был назначен военным комиссаром Одесской области в июле 2019 года.

Мария Федотова