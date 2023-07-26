Балицкий сообщил об обострении ситуации в Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к новой фазе своего контрнаступления. По его словам, сейчас украинские военные активно пытаются «продавить» оборону российской армии на территории региона. В частности, господин Балицкий отметил «обострение обстановки» в населенных пунктах Работино, Новоданиловка и Новопокровка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несет значительные потери»,— рассказал господин Балицкий в своем официальном Telegram-канале.

По словам врио руководителя региона, на позиции российские военные в Запорожской области сейчас осуществляются мощные и интенсивные атаки, однако переломить ситуацию на линии фронта у украинской армии пока не получается. Евгений Балицкий уточнил, что за минувшие сутки ВСУ не менее 36 раз обстреливали различные населенные пункты области.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что уже в ближайшее время ВСУ могут попытаться открыть вторую линию фронта в Запорожской области. По его словам, украинская армия готовится к очередной активизации своего контрнаступления, которая может продлиться как минимум до середины августа текущего года. Однако господин Рогов считает, что ВСУ в любом случае не смогут достичь своих целей.

За тем, что происходит после ввода российских войск на Украине, следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов