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Коммерсантъ FM
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Два крупнейших банка Грузии исключили «Юнистрим» из числа систем быстрого перевода денег

Bank of Georgia и TBC Bank, совместно контролирующие около 80% банковского сектора Грузии, с 21 июля прекратили обслуживание клиентов, получающих деньги через систему быстрых переводов «Юнистрим». Эту информацию «Ъ» подтвердили в обоих банках, а также в Банковской ассоциации Грузии. Причиной стали санкции США в отношении российского банка «Юнистрим».

В Bazisbank «Ъ» сообщили, что их клиенты пользуются услугами «Юнистрим», как обычно, а от Национального банка Грузии пока никаких распоряжений в отношении этой системы переводов не поступало.

В акционерных обществах BOG и TBC превалирует западный, в основном американский капитал, тогда как Bazisbank почти полностью принадлежит китайским акционерам.

«Юнистрим» наряду с «Золотой короной» — наиболее популярные системы быстрого перевода денег среди жителей Грузии, а также россиян, переехавших в страну на ПМЖ.

В 2023 году переводы валюты из РФ в Грузию несколько сократились по сравнению с прошлым годом. Тем не менее Россия по-прежнему занимает первое место среди всех государств, откуда в Грузию перечисляются денежные суммы.

Запад активно уговаривает Грузию ввести санкции против России, подробнее об этом — в материале «Тбилиси посетила санкционная тройка».

Георгий Двали, Тбилиси

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