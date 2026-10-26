Лантратова прокомментировала слова Лубинца об эвакуации семей из Алешек

Сейчас в Алешках, по разным оценкам, остается от 1,7 тыс. до 6 тыс. человек. По словам Яны Лантратовой, эвакуация тех, кто добровольно примет такое решение, — одна из ключевых задач гуманитарной миссии. «В Алешках не так много людей, которые изъявили желание выехать. Так как все, кто хотел, в основном уже оттуда уехали. И уехали они совершенно добровольно»,— подчеркнула она.