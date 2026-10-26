Лантратова прокомментировала слова Лубинца об эвакуации семей из Алешек
Лантратова: эвакуация жителей Алешек не может быть «насильной»
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова считает, что слово «насильно» неприменимо по отношению к вывозу людей из города Алешки в Херсонской области. Так она прокомментировала выступление украинского коллеги Дмитрия Лубинца по телевидению, в котором он заявил, что власти Украины обязаны «принудительно эвакуировать» семьи с детьми «в соответствии с законодательством».
Господин Лубинец отметил, что остальные взрослые граждане могут сами решить — оставаться им в городе или уехать из него. «Есть взрослые, которые не хотят уезжать, насколько я знаю, их достаточно много, и до сих пор никто не знает, что делать в такой ситуации», — сказал Дмитрий Лубинец.
Яна Лантратова напомнила, что на территории Алешек действует российская юрисдикция: российские военные заняли его в феврале 2022 года, а позднее город вошел в состав России по итогам референдума. Ссылки на украинское законодательство она сочла неприемлемыми.
«Хотите, чтобы люди приняли осознанное решение? Дайте им такую возможность, дайте им спокойно жить! Прикажите вашим военным прекратить каждодневные обстрелы города и минирование дорог»,— написала российский омбудсмен в Telegram-канале. Она заверила, что Москва сделает все, «чтобы максимально безопасно предоставить людям свободу выбора».
Сейчас в Алешках, по разным оценкам, остается от 1,7 тыс. до 6 тыс. человек. По словам Яны Лантратовой, эвакуация тех, кто добровольно примет такое решение, — одна из ключевых задач гуманитарной миссии. «В Алешках не так много людей, которые изъявили желание выехать. Так как все, кто хотел, в основном уже оттуда уехали. И уехали они совершенно добровольно»,— подчеркнула она.
Город находится в непосредственной близости от зоны активных боевых действий: он расположен примерно в 18 км по дороге от Херсона, который контролируют ВСУ. Кроме того, летом 2023 года, после разрушения плотины Каховской ГЭС, почти 90% города оказалось затоплено, поскольку он расположен на более низком берегу реки Днепр. Из-за этого жители города не имеют постоянного доступа к электро-, газо- и водоснабжению.
Россия и Украина обвиняли друг друга в намеренных обстрелах как самого города, так и близлежащих территорий, по которым доставлялись гуманитарные грузы. Стороны договорились ввести режим тишины с 27 октября. Российское Минобороны отчитывается, что ежедневно расчищает основные пути подъезда к городу.