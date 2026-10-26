Кто обеспечит безопасность Израиля
Выборы в Кнессет покажут, готовы ли израильтяне доверять старому руководству
Во вторник, 27 октября, в Израиле состоятся выборы в Кнессет. Они станут первой схваткой основных политических сил с того момента, как страна пережила теракт 7 октября 2023 года. Неудивительно, что проблема безопасности Израиля стала ключевой темой предвыборной борьбы. Несмотря на все допущенные руководством страны просчеты, которые не позволили избежать трагедии 7 октября, премьер-министр Биньямин Нетаньяху последовательно выстраивал свою кампанию вокруг тезиса, что только он и его партия «Ликуд» могут обеспечить безопасность еврейского государства.
Борьба за Кнессет 26-го созыва станет серьезным стресс-тестом для Биньямина Нетаньяху, чье нынешнее правительство, считающееся едва ли не самым правым в истории страны, было приведено к присяге 29 декабря 2022 года. То, какое значение для государства и его граждан имеет эта избирательная кампания, наглядно продемонстрировало число проживающих за границей израильтян, которые в эти дни прибыли на родину для того, чтобы проголосовать на выборах. Национальные мобильные операторы зафиксировали, что к 27 октября в еврейское государство должны вернуться свыше 110 тыс. представителей диаспоры, что на 94 тыс. человек превышает обычный показатель для конца октября.
Публикация предвыборных опросов в Израиле завершилась 23 октября. Последние социологические исследования в очередной раз подтвердили, что ни праворелигиозная коалиция, сплотившаяся вокруг Нетаньяху и его партии «Ликуд», ни оппозиционный лагерь в лице правоцентристского «Блока перемен» не смогут получить поддержку в 61 голос, необходимый для контроля над 120-местным парламентом. Проведенный «13-м каналом» опрос указал на то, что «Блок перемен» сможет получить 54 места, в то время как пропремьерский лагерь — 50 мест.
Главной интригой на период после выборов будет то, с кем основные политические силы будут выстраивать потенциальную коалицию.
Напомним, что на формирование нынешнего правящего альянса у господина Нетаньяху в 2022 году ушло больше полутора месяцев.
Очевидно, многое будет зависеть от готовности основных игроков вступить в альянс с арабскими политическими силами — альянсом «Объединенный список» и партией РААМ. Несмотря на то что ЦИК Израиля вынес решение о дисквалификации этих партий и запретил им участвовать в выборах, Верховный суд Израиля полностью отменил решение ЦИКа и восстановил арабские партии в правах. Вместе они могут получить 14 мест в парламенте, указывает опрос «12-го канала». Но основные силы, в том числе главный соперник Биньямина Нетаньяху лидер крупнейшей оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкот, уже дают понять, что арабские партии токсичны на фоне войны в секторе Газа и взаимодействие с ними невозможно.
Если ни одному из основных игроков не удастся сформировать правящую коалицию, будут назначены повторные выборы, которые состоятся в начале 2027 года, в то время как господин Нетаньяху будет оставаться у власти в качестве и. о. председателя правительства. Но даже такой вариант не скроет тенденцию на сокращение его электорального капитала.
В ключевых опорных пунктах правящих сил на севере и юге Израиля, где на прошлых парламентских выборах «Ликуд» получил существенную долю поддержки, социологи фиксируют стабильное падение популярности премьерской партии. Особенно это касается северных городов — районов на границе с Ливаном, где после многомесячных столкновений с шиитской радикальной группировкой «Хезболла» жизнь так и не вернулась в нормальное русло. Падение рейтингов «Ликуда» происходит даже в южном городе Димоне, который принято считать местом, где сконцентрировано ядро лояльного Нетаньяху электората.
Вопрос о том, как политический истеблишмент Израиля намерен обеспечивать безопасность страны в условиях войны с Ираном и его прокси, в ходе нынешней предвыборной кампании стал ключевым.
Критикам действующей власти не нравится ни то, что премьер избежал ответственности за просчеты, допущенные в преддверии 7 октября, ни то, с какой легкостью он вступает в новые войны.
Так, в разговоре с изданием The Jerusalem Post, опубликованном 22 октября, Биньямин Нетаньяху дал понять, что ему необходимо время, чтобы продолжить войну на Ближнем Востоке и победить Иран в этой схватке. «Моя цель — сломить кровопролитный режим Ирана, устранить угрозу для нас и заключить множество мирных договоров (с арабскими странами.— “Ъ”)»,— подчеркнул председатель правительства.
Скандал в преддверии выборов произвело сообщение телеканала CNN, в котором говорилось, что Биньямин Нетаньяху пытался согласовать с Дональдом Трампом и военным руководством Израиля совместный американо-израильский массированный удар по Ирану прямо перед выборами в Кнессет, вероятно, для того, чтобы мобилизовать общественную поддержку. Однако сделать это премьеру не дали. Глава генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир и израильское Минобороны выступили категорически против силового сценария, указав на то, что новый виток конфликта спровоцирует масштабную войну и сорвет голосование. По одной из версий, против новых ударов по Ирану выступила и администрация США.
На протяжении последних недель, как утверждают израильские СМИ, господин Нетаньяху пытался убедить Дональда Трампа в необходимости усиления публичной поддержки израильского лидера со стороны Вашингтона, считая, что это повлияет на электорат. И 25 октября Дональд Трамп действительно обратился к израильтянам, призвав их голосовать за Нетаньяху — «выдающегося премьер-министра и настоящего воина». Впрочем, убедительных социологических данных, свидетельствующих, что этот жест укрепил электоральные позиции господина Нетаньяху, получено не было.