Кто обеспечит безопасность Израиля

Очевидно, многое будет зависеть от готовности основных игроков вступить в альянс с арабскими политическими силами — альянсом «Объединенный список» и партией РААМ. Несмотря на то что ЦИК Израиля вынес решение о дисквалификации этих партий и запретил им участвовать в выборах, Верховный суд Израиля полностью отменил решение ЦИКа и восстановил арабские партии в правах. Вместе они могут получить 14 мест в парламенте, указывает опрос «12-го канала». Но основные силы, в том числе главный соперник Биньямина Нетаньяху лидер крупнейшей оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкот, уже дают понять, что арабские партии токсичны на фоне войны в секторе Газа и взаимодействие с ними невозможно.