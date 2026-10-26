Умерла мать солиста Rammstein Гитта Линдеманн

Гитта Линдеманн, полное имя которой — Бригитта Хильдегард Линдеманн, родилась 11 апреля 1939 года в Дрездене. Она посвятила жизнь журналистике и литературе. С 1992 по 2002 год возглавляла редакцию культурного отдела NDR в Шверине. В браке с Вернером Линдеманном у нее родилось двое детей: Тилль и его младшая сестра Саския.