Умерла мать солиста Rammstein Гитта Линдеманн
Журналистка и писательница Гитта Линдеманн, мать солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR со ссылкой на семью. Причина смерти не уточняется, однако известно, что в последние недели женщина тяжело болела.
Гитта Линдеманн умерла 24 октября в своем доме на северо-западе Мекленбурга. Как сообщает Bild со ссылкой на источники, Тилль Линдеманн ухаживал за матерью до последнего дня. В начале октября из-за ее болезни он пропустил мероприятие, посвященное 100-летию его покойного отца — писателя детских книг Вернера Линдеманна.
Гитта Линдеманн, полное имя которой — Бригитта Хильдегард Линдеманн, родилась 11 апреля 1939 года в Дрездене. Она посвятила жизнь журналистике и литературе. С 1992 по 2002 год возглавляла редакцию культурного отдела NDR в Шверине. В браке с Вернером Линдеманном у нее родилось двое детей: Тилль и его младшая сестра Саския.
Гитта Линдеманн всячески поддерживала сына на протяжении всей его музыкальной карьеры. Она также посещала знаковые концерты группы в Париже и на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. «Я думаю, их концерты потрясающие. Вся атмосфера. Это как оперная постановка», — сказала она в 2019 году газете Ostsee-Zeitung.