Капитал на черный день
Почему предприниматели начали выводить деньги из бизнеса
С августа спрос предпринимателей на инструменты формирования личного капитала и защиты активов вырос в пять раз, выяснил “Ъ FM”. Новый тренд инвестиционные аналитики связывают с атаками на склады Wildberries и Ozon. Для части предпринимателей потери оказались критичными. Что вызвало опасения у всех игроков.
Ситуация обнажила давнюю проблему российского рынка. Даже крупные бизнесмены оставляют почти все средства в компании, не формируя личный капитал. В результате в случае кризиса собственнику неоткуда взять деньги на восстановление, а кредиты слишком дорогие. Впрочем, в последнее время предприниматели стали вести себя осторожнее, открывая для себя новые способы защиты, говорит независимый финансовый консультант Рустам Гусейнов:
«Больше половины успешных предпринимателей, особенно тех, у кого бизнес требует обратного вложения денег, например в стройке, а очень много в торговле, очень часто миллиардеры на бумаге. Вряд ли их можно назвать прямо крупными бизнесами, но точно средние, у которых обороты и выручка больше 1 млрд в год. Прибыль настолько высока, что очень большой соблазн оставить деньги в обороте. Прибыль была достаточное количество лет, и с неё, условно, даже квартиру не купили, не говоря уже о других твердых активах, инвестициях. Я вижу, что тренд начал меняться. Наверное, поводом послужила бомбардировка Wildberries и Ozon. Предприниматели там как раз разбалованы быстрым ростом своего бизнеса и высокой маржинальностью. Очень много погорело: вчера они были миллиардерами, а сейчас оказались еще и должны. Не сказал бы, что все побежали это делать. Но если раньше об этом вообще не задумывались и считали, что это глупая идея, зачем вкладывать под 4% в консервативные вещи, если можно заработать 104%, то сейчас люди начали задумываться и делать шаги.
Спрос на такие защитные активы, мне кажется, вырос раз в пять точно, по ощущениям, по тому, что я вижу. Во-первых, предприниматели начали задумываться о диверсификации бизнеса, то есть не одно какое-то направление, а разные, независимые. Стараются еще к бизнесу более твердые активы приписать, ну вот все, что касается недвижимости, каких-то небольших производств. Что касается личного капитала, покупают и ценные бумаги, и недвижимость, в том числе и жилую, просто сохранить денег, драгоценные металлы, кто-то в иностранной валюте».
По данным исследования Exit Factor, в США две трети владельцев малого бизнеса держат в компании лишь половину личного состояния.
Впрочем, в текущей экономической обстановке российским предпринимателям куда сложнее диверсифицировать активы, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев:
«Ситуация, когда капитал на сотни миллионов рублей заперт в бизнесе, а ликвидность составляет только малую долю — это системная проблема. Это не следствие роста чьей-то неграмотности, это результат сочетания объективных внешних условий. На развитых рынках диверсификация личного капитала — такой гигиенический стандарт, а на развивающихся рынках ситуация иная, и особенно в российских реалиях.
Во-первых, дорогие деньги и отсутствие дешевого плеча, единственный способ финансировать рост — это реинвестировать всю прибыль обратно в бизнес. Второй момент — это иллюзия контроля.
Предприниматель часто считает, что он лучше всех управляет своим бизнесом, и инвестирование капитала в чужие ценные бумаги, фонды часто воспринимается им как потеря контроля и риск доверить капитал непонятно кому.
А недвижимость — понятный, осязаемый актив, но он низко ликвиден и часто не генерирует денежные потоки. И еще один момент — это инфраструктурные ограничения. Все-таки в российских реалиях возможности для независимых инвестиций за рубежом сейчас сильно ограничены, а внутренний рынок финансовых инструментов для многих достаточно узок. Поэтому это рациональная стратегия выживания и максимизации роста, но у нее есть один ключевой недостаток — она очень хрупкая: как только бизнес столкнется с кризисом в виде санкций, смены технологий, регуляторных шоков, собственник имеет большой риск остаться с неликвидной недвижимостью и без денежного потока.
На развитых рынках ориентиры, которые используют семейные офисы по всему миру, минимум для подушки безопасности — это 10-15-20% капитала в высоколиквидных активах типа денежного рынка, облигаций, дивидендных бумаг для покрытия личных расходов и обязательств на пару лет вперед. Если цель не приумножить, а сохранить, доля независимых активов должна стремиться к 50% и выше в виде глобальных фондов или недвижимости в других юрисдикциях».
На фоне геополитических рисков за рубежом также растет внимание к диверсификации активов. По данным опроса BlackRock, почти 70% семейных офисов за последний год увеличили вложения в защитные инструменты.