Капитал на черный день

«Больше половины успешных предпринимателей, особенно тех, у кого бизнес требует обратного вложения денег, например в стройке, а очень много в торговле, очень часто миллиардеры на бумаге. Вряд ли их можно назвать прямо крупными бизнесами, но точно средние, у которых обороты и выручка больше 1 млрд в год. Прибыль настолько высока, что очень большой соблазн оставить деньги в обороте. Прибыль была достаточное количество лет, и с неё, условно, даже квартиру не купили, не говоря уже о других твердых активах, инвестициях. Я вижу, что тренд начал меняться. Наверное, поводом послужила бомбардировка Wildberries и Ozon. Предприниматели там как раз разбалованы быстрым ростом своего бизнеса и высокой маржинальностью. Очень много погорело: вчера они были миллиардерами, а сейчас оказались еще и должны. Не сказал бы, что все побежали это делать. Но если раньше об этом вообще не задумывались и считали, что это глупая идея, зачем вкладывать под 4% в консервативные вещи, если можно заработать 104%, то сейчас люди начали задумываться и делать шаги.